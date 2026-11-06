Projet pilote à La Prairie : la gestion des grosses vidanges dérange

La Prairie a décidé d’encadrer la collecte des volumineux avec un projet pilote dans le secteur de la rue Mayer. Si la Ville fait de premiers constats encourageants, des résidents ne voient pas du même œil la situation. Ils craignent plutôt des enjeux de sécurité et de salubrité.

Six zones de dépôt ont été identifiées dans l’emprise publique de la rue Mayer. Chacune est associée à une propriété, ce qui permet de mieux encadrer le dépôt des objets volumineux, explique La Prairie.

Mais «le projet pilote est le contraire de ce qu’on [les résidents du secteur] voulait, laisse entendre Manon Jolivet Tremblay. En plus, ça retire des cases de stationnement. Les citoyens, on dit que ça n’a pas de sens, mais la Ville ne nous écoute pas.»

Le voisinage avait identifié un secteur de dépôt, près d’un parc. Celui-ci semblait pratique pour les gens qui opèrent la collecte.

«L’emplacement proposé se trouvait à l’entrée du parc Mayer où l’accès est étroit, dit toutefois la Ville. Les objets auraient pu facilement déborder sur le sentier menant vers le parc et présenter un risque pour les usagers, surtout les enfants. La Ville a donc retenu une autre solution pour mieux encadrer les dépôts tout en gardant l’accès au parc libre et sécuritaire.»

La Prairie laisse entendre que les premiers constats sont encourageants, si bien que le projet pilote se poursuit.

Un seul signalement

La Laprairienne craint que des vis, du verre ou d’autres matériaux puissent se retrouver dans ces zones en bordure d’une rue ou de nombreux enfants circulent et jouent.

À cet effet, La Prairie a reçu un seul signalement au sujet d’objets qui pouvaient présenter un risque pour la sécurité. Les travaux publics avaient procédé au ramassage avant la collecte prévue par la MRC.

Dans l’un des six points de dépôt, la résidente de la rue Mayer déplore que la Ville y ait planté un arbre.

Manque de collectes

La fréquence des collectes est aussi pointée du doigt par la locataire de la rue Mayer.

Une fois, deux camions de 10 roues ont été nécessaires pour vider les points de dépôts. «Deux jours après, un divan s’est ramassé là, a déploré Mme Jolivet Tremblay. À partir de mars jusqu’à août, c’est heavy métal. On a des encombrants à longueur d’année, soutient-elle. En juillet, il manque un ramassage. On l’a adressé le besoin d’avoir de meilleures dates près du 1er juillet.»

La Prairie laisse entendre que la fréquence des collectes est déjà plus grande à cette période de l’année. «La MRC de Roussillon, responsable des collectes, en prévoit deux en juillet à La Prairie, plutôt qu’une les autres mois», affirme-t-elle.

Des menaces

Mme Jolivet Tremblay laisse entendre que la gestion des déchets encombrants entraîne des désagréments dans le quartier.

«La police est venue souvent, affirme-t-elle. Un gars a reçu des menaces de mort parce qu’il a dénoncé un autre qui ne résidait pas dans le quartier mais qui venait jeter ses ordures ici.»

Le Reflet a contacté la Régie intermunicipale de police Roussillon pour se faire confirmer la situation. Il était toujours en attente d’une réponse avant de mettre en ligne.

Une surveillance ponctuelle est assurée, mentionne La Prairie, notamment près du 1er juillet. Les données puisées par le projet pilote vont permettre de préciser les besoins de surveillance.

Le tout est appuyé par une campagne de sensibilisation conjointe sur la gestion des objets volumineux par la Ville et de la MRC auprès des propriétaires et des occupants.

Définition d’un déchet volumineux

Objet d’origine domestique qui, en raison de sa dimension ou de sa nature non compressible, ne peut être pris en compte par la collecte usuelle des déchets domestiques et nécessite un mode de gestion particulier. La taille et le poids des volumineux doivent permettre qu’ils puissent être manipulés par deux personnes, sans équipement mécanique et ne doit pas excéder une longueur de 2 mètres (6,5 pieds). Les matières interdites à la collecte des déchets domestiques s’appliquent également aux volumineux.