Valérie Lessard Chef de contenu Le Soleil de Châteauguay

Les Peacekeepers de Kahnawake demandent l’aide de la population pour retrouver Kaylin Diabo, une adolescente de 14 ans portée disparue depuis le 5 novembre.

La jeune fille a été vue pour la dernière fois vers 11h30 le 5 novembre à l’Hôpital Kateri Memorial à Kahnawake. Elle marchait vers le secteur Moose, selon le corps policier.

Elle portait un bonnet noir, des lunettes, une veste noire à fermeture éclair, des pantalons jeans bleus et des sandales noires au moment de sa disparition.

Elle a les yeux de couleur noisette, le teint basané, les cheveux courts rouges. Elle mesure environ 5 pieds 2 po et pèse environ 110 livres.

Toute information à ce sujet peut être communiquée aux Peacekeepers de Kahnawake au 450-632-6505 ou via le 911.