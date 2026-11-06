Les Peacekeepers de Kahnawake demandent l’aide de la population pour retrouver Kaylin Diabo, une adolescente de 14 ans portée disparue depuis le 5 novembre.
La jeune fille a été vue pour la dernière fois vers 11h30 le 5 novembre à l’Hôpital Kateri Memorial à Kahnawake. Elle marchait vers le secteur Moose, selon le corps policier.
Elle portait un bonnet noir, des lunettes, une veste noire à fermeture éclair, des pantalons jeans bleus et des sandales noires au moment de sa disparition.
Elle a les yeux de couleur noisette, le teint basané, les cheveux courts rouges. Elle mesure environ 5 pieds 2 po et pèse environ 110 livres.
Toute information à ce sujet peut être communiquée aux Peacekeepers de Kahnawake au 450-632-6505 ou via le 911.