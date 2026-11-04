Hockey féminin : Alexandra Labelle et la Victoire de Montréal prêtes à défendre leur titre

Après une saison couronnée par la conquête de la Coupe Walter, la Victoire de Montréal s’apprête à reprendre le chemin de la glace. Pour Alexandra Labelle, originaire de Saint-Louis-de-Gonzague, les célébrations sont maintenant derrière elle. De passage à Gravité Info – Le balado, la joueuse revient sur cette année mémorable, son parcours et les défis qui attendent son équipe.

« On a fait le party, mais là, on est de retour! »

Alexandra Labelle ne cache pas son enthousiasme à l’approche de la nouvelle saison de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

« Je suis très excitée, j’ai hâte, je suis impatiente. Ça va être spécial comme année après avoir gagné l’année passée. On va vouloir défendre notre titre. »

Elle s’attend d’ailleurs à ce que les autres équipes redoublent d’efforts pour battre les championnes en titre.

« Ils veulent toujours nous battre, mais ils vont vouloir encore plus nous battre », souligne-t-elle.

Malgré les changements dans l’alignement, Alexandra Labelle se dit heureuse de retrouver la Victoire de Montréal, avec laquelle elle souhaite poursuivre sur sa lancée.

Une Coupe Walter qui dépasse tous ses rêves

Pour Alexandra Labelle, remporter la Coupe Walter représente le plus grand accomplissement de sa carrière.

Pourtant, lorsqu’elle était enfant, ce trophée n’existait même pas.

« Quand j’étais plus jeune, je voulais gagner la Coupe Stanley, mais tu réalises quand tu grandis en tant que femme que ce n’était pas possible de gagner la Coupe Stanley. »

L’arrivée d’une ligue professionnelle féminine a changé la donne.

La joueuse garde également un souvenir marquant des célébrations au centre-ville de Montréal, où des milliers de partisans sont venus accueillir les championnes.

« En ce moment, j’en parle et j’ai des frissons », raconte-t-elle.

De la ferme familiale au hockey professionnel

Bien avant de soulever la Coupe Walter, Alexandra Labelle a fait ses premiers pas sur une patinoire extérieure aménagée par son père, sur la ferme laitière familiale.

À quatre ans, elle chausse ses premiers patins.

« Je me souviens, mon premier coup de patin, je suis tombée. Puis ma mère était comme : “Oh boy, ça va s’arrêter là.” Puis je me suis relevée et je souriais. »

Pendant plusieurs années, elle joue au hockey avec les garçons, jusqu’à l’âge de 15 ans.

C’est lors d’une invitation à un camp d’Équipe Québec qu’elle découvre avec enthousiasme d’autres jeunes filles qui partagent sa passion.

« J’étais comme : “Oh my God, il y a d’autres filles qui jouent!” J’étais tellement excitée. »

Elle poursuivra ensuite son parcours avec les Carabins de l’Université de Montréal, avant de faire le saut chez les professionnelles.

Faire grandir le hockey féminin

Aujourd’hui, Alexandra Labelle réalise qu’elle est devenue à son tour un modèle pour les jeunes filles qui rêvent de jouer au hockey.

Elle constate aussi que le succès de la Victoire inspire des femmes qui n’ont jamais eu la possibilité de pratiquer leur sport professionnellement.

« Je réalise à quel point que j’ai un impact sur les jeunes, mais même pas juste sur les jeunes, sur des adultes qui n’ont pas eu cette chance-là, mais qui peuvent rêver en te regardant ou en regardant la Victoire. »

Et si les salaires sont encore loin de ceux du hockey masculin, elle croit que les joueuses d’aujourd’hui contribuent à bâtir un avenir meilleur.

« Dans 10 ans, les jeunes filles, les femmes vont gagner des bons salaires, comme les garçons peut-être. »

Selon elle, la visibilité et les investissements seront essentiels pour poursuivre cette progression.

Un café dans la Coupe Walter!

Grande passionnée de café, Alexandra Labelle rêve même d’ouvrir un jour son propre établissement.

Et lorsqu’elle a remporté la Coupe Walter, elle savait déjà comment elle voulait célébrer.

« J’ai même fait un café dans la Coupe Walter! »

Un objectif qu’elle s’était fixé dès la conquête du championnat.

Elle a également profité de sa journée avec le trophée pour réunir sa famille et ses amis au chalet familial.

Mais les célébrations sont maintenant terminées. Alexandra Labelle se concentre sur la prochaine saison et souhaite continuer à contribuer aux succès de la Victoire de Montréal.

Et même si elle a déjà réalisé l’un de ses plus grands rêves, elle n’a pas l’intention de raccrocher ses patins de sitôt.

Pour découvrir l’entrevue complète avec Alexandra Labelle, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Gravité Info – Le balado, également disponible sur les plateformes audio. 👉 Entrevue complète