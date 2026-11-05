Féminicide à Candiac : David Tota souhaitait mettre fin à ses jours

Bien qu’il n’avait pas la confirmation du décès de son ex-conjointe Josianne Faucher, David Tota savait sa situation assez grave au point où il avait envisagé le suicide.

L’homme de 40 ans a fait cet aveu lors du contre-interrogatoire dirigé par Me Julie Sidara-Charron, au palais de justice de Longueuil, ce 5 novembre.

«À 8 heure, c’est très apparent que quelque chose s’est passée et que ça regarde mal, a-t-il dit à propos de son matin au motel Colibri le 9 avril 2024. Je me réveille dans un motel à 30 minutes de chez moi après avoir couché avec ma blonde.»

David Tota s’était procuré un couteau dans un Canadian Tire, de la bière à 10 % d’alcool au Super C et du Jack Daniels et de la Smirnoff au comptoir du motel.

«Je ne sais pas si elle [Josianne Faucher] est décédée, mais ce n’est pas bon, a-t-il indiqué. Ma situation est assez grave, je voulais me suicider. C’est de la manière que je réagis. La décision que je voulais faire. C’était mon état d’esprit à ce moment-là.»

Jamais il n’a tenté de rejoindre Josianne Faucher ou un proche, comme sa mère, avec qui il entretient une bonne relation.

«Je ne sais pas pourquoi je ne la [Josianne Faucher] rappelle pas, a-t-il affirmé. Je n’ai pas mon téléphone. Je ne vois pas pourquoi j’appellerais ma blonde avec le téléphone d’un chauffeur de taxi. Je me doute que je ne suis pas dans une bonne situation.»

Au sujet de sa mère qu’il n’a pas contactée, il ajoute qu’il ne voulait pas la mettre dans l’embarras. «Ma mère ne mérite pas ça.»

Fausse identité

Le motel situé à Notre-Dame-de-Grâce n’était pas le premier endroit où il tentait de louer une chambre. Mais il avait quitté son appartement de la rue Toulouse à Candiac sans son portefeuille ni son téléphone cellulaire. Seulement de l’argent comptant, remporté au Casino, la veille.

Après avoir essuyé quelques refus, un chauffeur de taxi le dirige au motel Colibri. «J’ai inventé une histoire au chauffeur de taxi, laisse entendre Tota, pour parler de sa situation à ce moment. Je suis mélangé. Tout ce que je fais est bizarre.»

Sexe et chicane

La relation entre Tota et Faucher aura duré quatre ans avant de se terminer le 24 février 2024.

Ils ont ensuite entretenu un lien, notamment sexuel, et de colocation à Candiac. Des mois qui ont été ponctués de chicanes, mais aussi de bons moments, comme les jours précédents le meurtre, selon l’accusé.

«On passe une bonne semaine, a répété David Tota, questionné par la procureure Me Julie Sidara-Charron. Ça va comme si on était ensemble. Ça arrive que je lui demande si elle couche avec un collègue. Mais il n’y a pas de chicanes comme auparavant.»

Le 8 avril, le tout éclate. Après une relation sexuelle consentante, Josianne Faucher le chasse de la chambre à coucher. Elle insiste plus tard pour consulter certains historiques sur son cellulaire, ce à quoi il consent.

Quelques instants plus tard, elle reformule sa demande. L’accusé s’approche dans la chambre et la victime lui répond que s’il fait un pas de plus, elle appelle la police et dit avoir été violée par Tota.

Celui-ci voit noir et n’a aucun souvenir de ce qui suit, jusqu’à ce qu’il stationne son véhicule au coin Berri et Sainte-Catherine à Montréal pour aller dans un bar de danseuses.

Josianne Faucher a été retrouvée sans vie, avec 62 plaies provoquées par une arme blanche, dans l’appartement de Candiac.

Les réponses que l’enquêteur voulait

Lors de son interrogatoire par l’enquêteur Pier-Luc Brisson, David Tota n’a jamais mentionné la menace prononcée par son ex-conjointe.

Il a avoué avoir donné 2-3 coups de couteau.

Mais comme réponses, Tota dit avoir essentiellement adhéré aux questions qui lui sont posées.

«Un dicton dit que tu peux mener un cheval jusqu’à l’eau mais pas le forcer à boire; il m’a mené à l’eau et m’a fait boire, laisse entendre Tota. J’ai dis « je ne sais pas » ou « je ne suis pas sûr » au moins sept fois avant de répondre ce qu’il veut.»

La présentation de la preuve est complétée.

L’honorable Pierre Labrie, qui juge ce procès, devait donner ses indications au jury et aux avocats jeudi après-midi pour la suite des procédures.