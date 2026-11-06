AVIS D’APPEL D’OFFRES

AO-12-2026

Nettoyage et inspection télévisée des réseaux d’égouts pluviaux et sanitaires

La Ville de Saint-Rémi sollicite des soumissions pour la réalisation de services de nettoyage et d’inspection télévisée des réseaux d’égouts pluviaux et sanitaires.

Les documents d’appel d’offres seront disponibles sur le site du SEAO, à l’adresse www.seao.gouv.qc.ca, à compter du 6 novembre 2026.

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 1er décembre 2026 à 10 h. L’ouverture publique des soumissions aura lieu le même jour à l’hôtel de ville de Saint-Rémi. Les soumissions peuvent également être transmises par voie électronique par l’intermédiaire du SEAO.

La Ville de Saint-Rémi ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Donné à Saint-Rémi, le 6 novembre 2026.

Service de l’approvisionnement

Ville de Saint-Rémi