Les familles de Sainte-Catherine ont rendez-vous avec la magie des Fêtes, le samedi 28 novembre, de 9 h à 15 h. La Ville présente Le village enchanté, une journée gratuite où les enfants pourront rencontrer le père Noël et s’amuser avec ses lutins.

«Un portail vers le village du père Noël s’ouvrira à Sainte-Catherine le temps d’une journée», annonce la Ville. Au Centre municipal Aimé-Guérin, les tout-petits pourront prendre une photo avec le père Noël et lui remettre une lettre, visiter les stations des lutins et participer à divers ateliers (décoration de biscuits, fabrication d’ornements, etc).

Les parents à la recherche d’idées-cadeaux à petit prix ne seront pas en reste : l’organisme Parent-Secours sera aussi présent pour tenir sa vente de jouets annuelle.

Inscription obligatoire

L’activité est gratuite, mais les places sont limitées. Une inscription par groupe de trois personnes est requise, parent ou accompagnateur inclus, et la carte du citoyen est obligatoire. L’inscription se fait en ligne sur le site de la Ville de Sainte-Catherine. Les familles inscrites qui ont un empêchement sont invitées à le signaler à la Ville, afin de libérer leur place pour d’autres participants, au 450 632-0590, poste 5210, ou à [email protected].