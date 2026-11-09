PROCÉDURE OUVERTE

Services professionnels en évaluation foncière, années 2027-2031

NUMÉRO DU PROJET : TR-26-01

La procédure ouverte est pour des services professionnels en évaluation foncière pour une période de cinq ans. Les personnes et entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission en s’adressant au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ou en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 418 646-0177 région de Québec, ou région extérieure au 1 877 336-7326, ou en consultant le site www.seao.gouv.qc.ca.

Pour être validement reçue, votre soumission doit nous parvenir sous enveloppe scellée portant l’inscription « SOUMISSION : TR-26-01 Services professionnels en évaluation foncière, années 2027-2031 », adressée au Service des affaires juridiques et du greffe, Ville de Delson,

50, rue Sainte-Thérèse, Delson (Québec) J5B 2B2.

Votre soumission doit nous parvenir avant 10 h, heure locale, le 26 novembre 2026, pour y être ouverte publiquement au même endroit, le même jour, à compter de 10 h 05.

La Ville de Delson ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et se dégage de toute responsabilité pour les pertes, frais de dommages ou autre que pourraient subir ou auraient subis le ou les soumissionnaires pour la préparation et/ou la présentation des soumissions.

Donné à Delson, le 9 novembre 2026.

Luc Drouin

Directeur du Service des affaires juridiques et greffier