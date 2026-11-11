Marie-Claude Barrette veut faire changer les choses pour les jeunes de la Montérégie

Nouvelle porte-parole de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, Marie-Claude Barrette souhaite aller bien au-delà de son rôle de personnalité publique. De passage à Gravité Info – Le balado, elle explique pourquoi cette cause lui tient à cœur et comment la Fondation contribue à améliorer la vie de milliers de jeunes de la région.

Après 15 ans d’implication, Gino Chouinard passe le flambeau à Marie-Claude Barrette, qui a accepté sans hésiter de devenir la nouvelle porte-parole de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.

Mais elle avait une condition : pouvoir s’impliquer activement dans les décisions et les démarches de l’organisme.

« Moi, j’ai envie de m’impliquer au sein de votre conseil d’administration, de porter les enjeux, d’aller avec vous rencontrer les décideurs pour faire changer les choses. »

Pour celle qui a consacré une dizaine d’années à la Fondation des Auberges du cœur, cet engagement s’inscrit dans la continuité de son implication auprès des jeunes vulnérables.

« Les jeunes, ils n’ont pas de voix. […] Je trouve qu’ils ont besoin de porte-voix pour assurer leur sécurité, assurer leur bien-être. »

Une aide concrète pour des milliers de jeunes

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants et aux adolescents suivis sous la Loi sur la protection de la jeunesse.

Selon Marie-Claude Barrette, plus de 4 800 jeunes sont concernés dans la région. L’an dernier, la Fondation a remis 1,9 million de dollars pour répondre à différents besoins.

L’organisme contribue notamment à financer des soins spécialisés, des activités sportives et culturelles, du matériel et des espaces adaptés.

Lors d’une visite au centre jeunesse de Chambly, la nouvelle porte-parole a découvert des pièces spécialement aménagées pour aider les enfants à gérer leurs émotions.

Elle a également constaté l’importance d’offrir aux jeunes des activités qui leur permettent de découvrir leurs passions et de développer leur confiance.

« Ils ont besoin d’avoir une normalité. Ce n’est pas un monde de restrictions. »

Ne pas les laisser tomber à 18 ans

Un autre enjeu touche particulièrement Marie-Claude Barrette : l’accompagnement des jeunes qui quittent les centres jeunesse à leur majorité.

Elle souligne que certains se retrouvent sans soutien familial et risquent de vivre des situations très difficiles.

La Fondation contribue notamment à des programmes qui facilitent leur transition vers la vie adulte, que ce soit pour poursuivre des études, trouver un emploi ou développer leur autonomie.

« Comment on les raccroche à la vie? C’est peut-être en se décrochant moins rapidement d’eux. »

Pour elle, il est essentiel de continuer à soutenir ces jeunes au-delà de leurs 18 ans.

Les Paniers de Noël de Suzie célèbrent leurs 20 ans

L’entrevue a également permis de mettre en lumière les Paniers de Noël de Suzie, qui célèbrent leur 20e édition cette année.

Lancée par Suzie Roy, l’initiative est passée de cinq familles aidées à ses débuts à 1 000 familles et plus de 5 000 enfants en 2025, grâce à une récolte de 885 001 $.

Sa particularité : offrir aux familles des paniers d’épicerie personnalisés selon leurs besoins, ainsi que des cadeaux choisis spécialement pour les enfants.

Marie-Claude Barrette se réjouit de participer pour la première fois à cette grande mobilisation.

« Quand tu vois le contraire, l’humain est aussi capable d’humanité. »

Comment contribuer? Un point de dépôt au Quartier DIX30 à Brossard

Pour cette 20e édition, la population est invitée à participer de plusieurs façons.

Offrir un cadeau à un enfant : un point de dépôt, surnommé le Pôle Nord, est installé au Quartier DIX30, à Brossard, du 3 au 18 novembre 2026, durant la journée, en semaine. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour recevoir la fiche personnalisée d’un enfant et acheter le cadeau qu’il souhaite recevoir.

Inscription pour offrir un cadeau

Contribuer à l’épicerie d’une famille : il est également possible de faire un don pour aider à remplir le panier d’épicerie d’une famille ou financer l’achat de cadeaux.

Faire un don en ligne

Devenir bénévole livreur : les personnes qui souhaitent s’impliquer davantage peuvent aussi participer à la livraison des paniers d’épicerie et des cadeaux directement au domicile des familles.

Inscription pour devenir livreur

Pour en savoir plus sur la campagne, consultez également la présentation officielle des Paniers de Noël de Suzie 2026.

Pour entendre l’entrevue complète avec Marie-Claude Barrette, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Gravité Info – Le balado, également disponible sur les plateformes audio. 👉 Entrevue complète