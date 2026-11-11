La saison de navigation tire à sa fin sur la Voie maritime du Saint-Laurent. Pour les bénévoles de l’Unité 56 de la Garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC), basée à Saint-Lambert, l’été aura été particulièrement occupé.

Au cours de la saison, les membres ont répondu à 22 appels de détresse impliquant 47 personnes, en plus d’effectuer plusieurs interventions de prévention auprès des plaisanciers. Au total, ils ont consacré plus de 1000 heures de bénévolat à la sécurité nautique entre les écluses de Saint-Lambert et de Sainte-Catherine, tout en assurant une présence sur le petit bassin de Laprairie.

L’an dernier, l’Unité 56 avait répondu à 18 appels de détresse.

Le commandant Jason Rodgers, au centre, en compagnie d’Éric Saumure, commandant adjoint, à sa gauche, et de Nicolas Allard, devant la nouvelle embarcation de l’Unité 56. (Photo: Le Courrier du Sud – archives)

Son service de sauvetage nautique est offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin de venir en aide aux personnes en difficulté sur l’eau.

La nouvelle embarcation de l’unité, mieux équipée et désormais basée au Yacht Club de Saint-Lambert, a par ailleurs répondu aux attentes. Elle sera mise à l’abri pour l’hiver d’ici décembre, avant de reprendre du service sur le fleuve en avril prochain.

@ST:Un changement à la tête de l’unité

@R:La réunion de fin de saison a également été l’occasion d’annoncer un changement au sein du commandement. Après avoir terminé un deuxième mandat à la tête de l’Unité 56, Jason Rodgers cède sa place à son commandant adjoint, Éric Saumure.

Après avoir terminé un deuxième mandat à la tête de l’Unité 56, Jason Rodgers cède sa place à son commandant adjoint, Éric Saumure. (Photo : gracieuseté)

M. Rodgers, qui cumule maintenant sept années à cette fonction, a ainsi complété son mandat après avoir assuré la direction des opérations de l’unité pendant plusieurs saisons.

La GCAC souligne la contribution des entreprises, des municipalités et des députés de la région qui soutiennent financièrement ses activités.

L’Unité 56 est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles ayant le pied marin pour la saison prochaine.