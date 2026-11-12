Les œuvres de Daniel Roy et Dominique Therrien, dite DOT, ont été retenues pour les nouveaux bâtiments de services des parcs des Jardins et Levasseur à Saint-Constant.

La créativité et l’engagement des deux artistes ont été remarqués lors du concours d’art public initié par la Ville.

Les œuvres, pensées pour leur lieu d’implantation, donnent une identité propre aux bâtiments qui ont été inaugurés plus tôt cet été.

La proposition de Daniel Roy, au parc des Jardins, s’intitule Sans limites et a comme thème le sport, un langage universel qui rassemble, inspire et révèle le meilleur de chacun. La composition fluide permet à chaque mouvement de prolonger le suivant pour ainsi évoquer la forme individuelle et le mouvement collectif.

«Une palette lumineuse et vibrante évoque l’énergie, l’optimisme et le plaisir du mouvement, tandis que les silhouettes deviennent le reflet d’une communauté inclusive où chaque personne trouve sa place, apprend-on dans la description de l’œuvre. Plus qu’une murale, <@Ri>Sans Limites<@Ri> invite chacun à bouger, à rêver et à croire que tout devient possible lorsque l’on avance ensemble.»

Pour ce qui est de la murale au parc Levasseur, DOT est partie de l’idée simple que le parc est avant tout un lieu de rencontre. «Un parc de quartier est, selon moi, l’un des plus beaux endroits où ces liens prennent forme, a indiqué l’artiste à propos de Reliés. On s’y retrouve pour jouer, marcher, lire, pique-niquer, observer les saisons ou simplement prendre une pause. Peu importe notre âge, notre origine ou notre histoire, chacun y trouve naturellement sa place.»

À travers son art, elle dit imaginer des formes qui dialoguent entre elles par la couleur, s’équilibrent, se répondent et créent une harmonie vivante.

Le dévoilement de ces œuvres d’art public permet à Saint-Constant de réitérer son engagement à rendre la culture accessible, visible et présente dans les milieux de vie. C’est aussi un soutien à la création artistique et un geste pour favoriser la rencontre entre l’art et les citoyens.

«Nous sommes fiers de mettre en valeur le talent des artistes et de faire une place de plus en plus importante à l’art dans nos espaces publics, a laissé savoir le maire Jean-Claude Boyer. La culture contribue à créer des milieux de vie vivants, rassembleurs et porteurs d’identité. Ces deux œuvres en sont un bel exemple.»

L’oeuvre Reliés, de DOT, a été dévoilée récemment au parc Levasseur. (Photo : gracieuseté)