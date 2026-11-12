Introduction par effraction à Sainte-Catherine : Benoît Wylot écope de 22 mois

Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

Benoît Wylot a écopé de 22 mois d’emprisonnement et d’une probation de deux ans, au palais de justice de Longueuil le 10 novembre. Il est coupable d’introduction par effraction, en lien avec un événement survenu à Sainte-Catherine en 2023.

Rappelons que François Buttle et Benoît Wylot ont été arrêtés pour une introduction par effraction à Sainte-Catherine qui avait mené à des coups de feu tirés à Saint-Constant.

En 2025, ils avaient plaidé coupable de voie de fait pour avoir infligé des lésions corporelles et d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. Wylot avait aussi plaidé coupable d’harcèlement criminel.

Rappelons aussi que Simon Dumoulin-Boivin a été condamné à quatre ans et demi de prison en lien avec les coups de feu tirés dans leur direction.

François Buttle sera de retour au palais de justice le 14 décembre.