Centre Avélia à Saint-Philippe : la connexion humaine est la clé

Avec des clients jusqu’à Québec, le nouveau centre multi-ressources Avélia, situé à Saint-Philippe, collabore avec des psychologues, sexologues, psychoéducatrices, conseillères d’orientation et plus pour accompagner les enfants, familles et adultes tout au long du processus d’intervention.

« Consulter en thérapie, c’est souvent négatif. Ce n’est pas toujours un environnement qui est super accueillant, où c’est ludique. Ici, les enfants sont super contents d’être là. On les entend rire, jouer avec les petits lapins! » raconte Marie-Pier Morneau-Sénéchal, cofondatrice du Centre Avélia.

En 2025, Karine Dufresne, qui possède une expertise en gestion, consulte son amie enseignante, Marie-Pier, à propos de l’idée d’ouvrir un lieu de ressources psychologiques pour familles. Les discussions s’enchaînent et c’est en mars 2026 que les deux résidentes de Saint-Philippe ouvrent le centre au 1250, route Édouard VII.

Connexion

Le processus de consultation débute avec Émilie, la coordinatrice de l’expérience client.

« On voit la personnalité du client. On connait la personnalité de nos professionnels aussi. Donc, on est généralement capable de faire de bons matchs », explique Mme Morneau-Sénéchal.

Cette méthode de jumelage est ce qui les différencie du secteur public, à leur avis.

« Si jamais il y a eu un changement parce qu’il y a une sous-couche qui n’a peut-être pas été mentionnée à la première rencontre, on va réaligner le suivi, puis la passation d’information sera faite », mentionne Mme Dufresne.

La clinique compte 15 spécialistes. « On a fait une vidéo de recrutement sur nos réseaux sociaux et on a reçu vraiment plus d’offres qu’on pensait », ajoute-t-elle.

Nouveau développement commercial

Situé au deuxième étage, le centre Avélia fait partie d’un tout nouveau développement commercial dont la construction avait débuté en 2025. Un salon de tatouage et un centre de plomberie ont aussi pignon sur rue à cet endroit. Pour la Ville, ce bâtiment contribue à bonifier l’offre de locaux commerciaux disponibles.

« La Ville accueille toujours favorablement l’arrivée de nouvelles entreprises et de nouveaux services de proximité qui contribuent au dynamisme économique de notre territoire », mentionne-t-elle au Reflet.

« L’idée, au départ, c’était d’être à domicile, mais avec certaines professions qui ont vraiment besoin d’un bureau sur place, un local était nécessaire », ajoute pour sa part Mme Dufresne.

Étant les premières à occuper l’espace, elles ont pu aménager le tout pour optimiser l’environnement. C’est ainsi que le coin de l’étage qui ne comporte pas de fenêtres a été choisi pour faire une salle sensorielle. Une lumière tamisée et un hamac rendent l’espace chaleureux.

Un accompagnement qui va au-delà du centre

À long terme, elles souhaiteraient pouvoir animer des ateliers de prévention dans les écoles. La sexologue du centre est aussi intéressée à organiser des ateliers dans les classes. Certaines intervenantes vont déjà dans les centres de la petite enfance pour observer les interactions des tout-petits qu’elles accompagnent.

À l’aide de la plateforme La Ruche, les deux entrepreneures ont lancé une campagne de sociofinancement pour rendre leurs services accessibles à tous les budgets familiaux. Selon le ministère de la Santé, en 2023, les mineurs pouvaient attendre de quatre mois à un an pour consulter un psychologue. Chez Avélia, l’attente se situe entre une à deux semaines, sauf pour les services de psychologie et de neuropsychologie.

Le coût d’une rencontre avec une spécialiste est d’approximativement 125$ en fonction du service choisi. Les coûts de psychologie et de neuropsychologie sont plus élevés.

« Malheureusement, il y a des clients qui ne peuvent pas s’offrir nos services et on sait que, dans la vie, chaque année est significative. Donc, avec cette collecte-là, on pourra aller directement réduire le prix d’une facture pour une famille», affirme Mme Morneau-Sénéchal.