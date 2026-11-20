Ce sont 77 personnes qui seront affectées par l’abolition complète des postes de préposés à l’unité dans les établissements de Santé Québec Montérégie-Ouest (SQMO), qui couvre de Salaberry-de-Valleyfield à La Prairie.

Dans une lettre adressée à ses membres, le syndicat SCFP 3247 CISSSMO indique que l’employeur a procédé à l’annonce de ces abolitions le mercredi 18 novembre. Les préposés à l’unité concernés travaillent sous la direction clinique des CHSLD et des Maisons des aînés.

Pour le syndicat, il s’agit « de 77 personnes, majoritairement des femmes, qui travaillent au quotidien auprès des personnes les plus vulnérables et seront retirées du plancher. »

Celles-ci assurent une présence humaine bienveillante auprès des bénéficiaires, les rassurent, préviennent les chutes et répondent aux cloches d’appel, des tâches qui viennent alléger celle du personnel clinique, explique-t-on.

Le syndicat parle d’un exercice purement comptable qui impactera directement la vie des aînés, alourdissant du même un coup un réseau déjà à bout de souffle.

Santé Québec indiquait récemment que cette démarche n’était pas unique à la Montérégie-Ouest, mais partout dans le réseau. Elle vise à revoir l’organisation du travail avec l’ensemble des parties prenantes de l’organisation et à retirer progressivement le titre d’emploi de préposé à l’unité (PAU), mis en place dans le contexte exceptionnel de la pandémie.

Le syndicat ne partage pas l’avis de la direction voulant que les soins ne soient pas affectés. Il laisse planer la possibilité d’une diminution de la qualité de vie et de l’attention portée aux résidents et usagers de même qu’une surcharge de travail pour les préposés aux bénéficiaires.

Le député interpellé

Le député de Beauharnois, Alexandre Daneau, a été interpellé par le syndicat SCFP 3247 au sujet de ces abolitions de postes.

Appelé à commenter, M. Daneau dit avoir rencontré les représentants syndicaux, mais aussi des préposés concernés, de même que le directeur général de SQMO, Dominique Pilon.

« On m’a, d’une part, assuré que personne n’allait perdre son emploi en marge de cette réorganisation, dit-il. Notre volonté est de faire en sorte que chaque ressource sur le terrain soit au service des bénéficiaires, alors on espère que cette décision respecte cette volonté. Dans nos discussions, j’ai fait valoir que ce sont les soins aux usagers qui priment. »