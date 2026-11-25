La Ville de Candiac et ses cols bleus ont paraphé un contrat de travail d’une durée de cinq ans, ont-ils annoncé le 25 novembre.

La convention collective, qui était échue depuis le 31 décembre 2025, a été signée par la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP 1377) et va couvrir la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

Si l’augmentation salariale n’a pas été précisée, il a été permis d’apprendre que cette entente prévoit de nombreuses avancées su sujet des conditions de travail et de l’organisation des équipes municipales.

«Cette nouvelle convention collective reconnaît la contribution essentielle de nos employés à la qualité des services offerts à la population, a reconnu le maire Normand Dyotte. Les négociations se sont déroulées dans un climat de respect et de professionnalisme, témoignant d’une volonté commune de poursuivre une collaboration constructive entre la Ville et le Syndicat.»

En plus des augmentations salariales, la convention collective met en place un ajustement à la grille salariale, une bonification de la banque santé et du régime de vacances, tout comme un ajustement des primes, notamment une qui concerne le quart de soir et de fin de semaine.

Le contrat de travail instaure d’ailleurs officiellement un quart de travail les fins de semaine. Des mesures pour favoriser une meilleure coordination des équipes sur le terrain, afin de contribuer à l’efficacité des services offerts à la population, sont aussi inscrites à l’entente.

Candiac dit, par la signature de ce contrat, réaffirmer son engagement à offrir un milieu de travail mobilisant et à assurer des services de qualité à l’ensemble de la population.

Les cols bleus avaient voté en faveur de moyens de pression cet été. Lors des négociations, le principal point de discorde concernait le salaire.