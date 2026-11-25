Saint-Constant : la plaque commémorative de son frère disparue

Le 9 novembre dernier, Mathieu Grenier s’est rendu au Pavillon de la biodiversité à Saint-Constant pour se recueillir sur l’espace commémoratif dédié notamment à son frère Frédérik Grenier, décédé il y 23 ans. À son arrivée, il a été étonné de constater que la plaque n’y était plus.

« J’ai eu un deux minutes en voyant ça, raconte Mathieu Grenierau Reflet. Il faisait assez noir. J’ai regardé, fait un pas de recul et constaté assez vite que la plaque n’était plus là. »

Frédérik Grenier, ancien membre du 47e groupe Scout de Saint-Constant/Sainte-Catherine, est décédé le 8 août 2003. La plaque rend aussi hommage à David Langlois et Louis-René Ouellet, deux de ses amis scouts décédés à quelques mois d’intervalle de causes différentes.

M. Grenier a fait le tour des lieux pour voir si la plaque n’était pas tombée. Il a constaté que les vis étaient toujours en place, mais dans un état de rouille avancée. C’est ainsi qu’il a réalisé que la disparition ne datait pas de quelques jours.

La plaque est située sur le terrain où se déroulent les activités du 47e groupe Scout de Saint-Constant/Sainte-Catherine. Le directeur du groupe, Serge Côté, a mentionné au Reflet ne pas savoir ce qui s’est produit.

« Nous avons fait une activité tout près de l’espace commémoratif en septembre 2025 et la plaque était là », précise M. Côté.

Selon M. Grenier, les familles ne s’y rendent pas de façon soutenue, et il n’y avait donc pas eu de signalement citoyen, jusqu’à ce qu’il en a fasse un le 11 novembre dernier à la Régie intermunicipale de police de Roussillon.

« Des démarches ont également été entreprises par le service de police à ce sujet », confirme Maxime Lavoie, sergent aux services auxiliaires à la Régie.

Il ajoute ne pas être en mesure de confirmer si la disparition de cette plaque est liée à du vol de bronze.

Pour sa part, M. Grenier a créé une page Facebook « Trois scouts, un souvenir éternel à préserver », notamment pour recueillir de l’information et trouver des témoins.

Le soir du 7 août 2003, Frédérik Grenier a célébré son 18e anniversaire en compagnie de cinq de ses amis. Alors qu’ils marchaient sur le chemin du retour, une automobiliste a percuté Frédérik et deux de ses amis.

« C’était des jeunes très tranquilles. Mon frère voulait aller en médecine pour trouver un remède contre le cancer », se souvient M. Grenier.

En 2005, Carole Ladouceur, la mère de Louis-René Ouellet et ancienne monitrice au 47e groupe scout, a initié l’idée de créer un monument commémoratif composé d’un arbre et d’une pierre, où repose une plaque sur laquelle est gravé le nom des trois jeunes.

Un nouveau monument

Mathieu Grenier souhaite réaménager l’espace, car la pierre initiale penche vers le sol. Il aimerait également installer un lampadaire et une plaque commémorative avec une plus grande description de l’histoire des trois jeunes scouts.

« J’ai un oncle qui travaille dans les pierres tombales. Donc, il va amener la pierre, on va scier le bas de la pierre pour la mettre droite, puis on va faire un seuil en béton », décrit M. Grenier.

Il est à la recherche de commanditaires pour tenter de diminuer les coûts pour la construction d’un monument de ce genre.

« On souhaite racheter une plaque en bronze, mais ça coûte extrêmement cher », mentionne M. Grenier.

Si tout se déroule comme il le souhaite, une cérémonie d’inauguration aura lieu au printemps prochain avec les familles des jeunes ainsi que les scouts de la région.