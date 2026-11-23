Une résidence pour aînés de neuf étages à Delson

Une résidence pour aînés comportant 291 logements sur neuf étages s’élèvera sur le boul. Georges-Gagné Nord à Delson.

Outre les logements proposés selon différentes configurations, le bâtiment appelé Le Juliette comprendra une unité de soins et différentes aires communes.

La résidence privée pour aîné se situera au centre-ville, à proximité d’un secteur commercial qui va inclure la future clinique d’infirmières praticiennes spécialisées.

La livraison de ce projet résidentiel privé, dont le budget demeure secret pour le moment, est prévue au courant de l’année 2028.

Cet ajout permet à Delson de répondre à un désir identifié par ses citoyens.

«La Ville de Delson s’est montrée particulièrement proactive et engagée dans les échanges entourant le projet, a laissé savoir l’équipe du Juliette. Elle souhaite notamment permettre à ses aînés de demeurer dans leur communauté, près de leurs familles, de leurs amis et de leurs habitudes de vie, même lorsque leurs besoins évoluent. Cette vision rejoint pleinement la nôtre. Avec Le Juliette, nous souhaitons créer un milieu de vie moderne et chaleureux, qui permettra aux résidents de profiter de leur communauté tout en ayant accès à un environnement adapté à leurs besoins.»

Le maire Christian Ouellette a aussi parlé d’une contribution à la mobilité résidentielle et à la disponibilité de maisons unifamiliales sur le territoire.

«C’est un projet qui s’inscrit pleinement dans notre vision d’une ville à échelle humaine, où l’on peut vivre et évoluer à toutes les étapes de sa vie», a-t-il expliqué.

Yves Allard et Alain Poupart, propriétaires d’autres résidences privées pour aînés dont les Jardins Mercier, dans la ville du même nom, exploiteront le futur 70, boul. Georges-Gagné Nord.

«Notre volonté est de créer un milieu de vie accueillant et de qualité, qui s’intégrera harmonieusement à la communauté et répondra aux besoins évolutifs de ses aînés, ont-ils affirmé. Nous souhaitons que Le Juliette devienne un lieu de rassemblement, d’échanges et d’appartenance, où les résidents pourront pleinement profiter de cette nouvelle étape de leur vie», ont-ils fait savoir.