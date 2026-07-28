Accès aux soins : Une clinique IPS verra le jour à Delson

La première clinique d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) de niveau 3 de Santé Québec Montérégie-Ouest sera implantée à Delson. Le projet, qui débutera ses activités de façon progressive à Châteauguay dès l’automne avant de s’établir définitivement à Delson en 2027, vise à faciliter l’accès aux soins de première ligne pour les citoyens du territoire Jardins-Roussillon.

Ce nouveau service de santé, vise à offrir un meilleur accès aux soins de première ligne, particulièrement pour les personnes qui n’ont pas de médecin de famille.

Avant son installation définitive à Delson dans le district centre-ville, la clinique amorcera progressivement ses activités dès l’automne dans des locaux temporaires situés au 101, rue Lauzon, à Châteauguay. L’ouverture de l’établissement permanent est prévue à l’hiver 2027.

La future clinique misera sur une approche interdisciplinaire. L’équipe sera composée notamment d’infirmières praticiennes spécialisées, d’infirmières ainsi que de professionnels en santé mentale, en travail social et en réadaptation.

«Il est prévu d’accueillir jusqu’à 7 professionnels de la santé à la clinique temporaire du 101 Lauzon et jusqu’à un peu plus de 10 professionnels de la santé à la clinique de Delson.» affirme Anick Drouin, porte-parole de Santé Québec Montérégie-Ouest.

Les usagers pourront y recevoir des soins pour des problèmes de santé courants, des urgences mineures, le suivi de maladies chroniques ainsi que certains services en santé de la femme, en santé sexuelle et en pédiatrie.

Comment accéder à la clinique

Dès son ouverture, les rendez-vous seront attribués par les mécanismes d’accès déjà en place, soit le Guichet d’accès à la population (GAP) et le service 811, qui orienteront les usagers vers la clinique selon les disponibilités.

Les personnes sans médecin de famille inscrites au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) pourront également être prises en charge par une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL). Une fois inscrites à la clinique, elles pourront communiquer directement avec le secrétariat pour fixer leurs rendez-vous.

Ce mode de fonctionnement sera le même pendant la période de transition à Châteauguay et après l’ouverture de la clinique permanente à Delson.

Selon Santé Québec Montérégie-Ouest, cette nouvelle ressource permettra de mieux répondre aux besoins grandissants en matière de soins de proximité dans le secteur Jardins-Roussillon, où la demande pour des services de première ligne demeure importante.

La clinique viendra compléter les services déjà offerts par les groupes de médecine familiale (GMF), le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) et le Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF).

Le député de La Prairie, Christian Dubé, estime que l’implantation de la clinique répond à une demande de longue date de la population pour un meilleur accès à des soins de proximité.

Le maire de Delson, Christian Ouellette, souligne pour sa part le travail réalisé au cours des dernières années afin d’attirer ce projet sur le territoire.