AVIS APPEL D’OFFRES

2026TP11-AOP

La Ville de Saint-Constant demande des soumissions pour le service d’entretien et réparation des systèmes de ventilation, climatisation et de chauffage des bâtiments municipaux.

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires destinés à cette fin. Le document d’appel d’offres et les modifications à ce document pourront être obtenus par l’entremise du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à l’adresse www.seao.gouv.qc.ca ou en téléphonant au 418 646-0177, à compter du 17 novembre 2026.

Les soumissions scellées devront être reçues au plus tard à 11h00, le 17 décembre 2026 au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant (Québec) J5A 0W6 ou par voie électronique. Cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du SEAO et conformément à la procédure prescrite par celui-ci. L’ouverture publique des soumissions suivra.

La Ville de Saint-Constant ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues ni à encourir aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Saint-Constant, le 17e jour du mois de novembre.

La Division des approvisionnements de la Ville de Saint-Constant