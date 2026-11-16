Train des Fêtes : arrêt dans la région le 24 novembre

Joëlle Bergeron Productrice de contenu art de vivre et culture

Le compte à rebours est lancé! Le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) a dévoilé l’itinéraire de la 28e tournée de son train des Fêtes. Le convoi illuminé sera de passage dans la région le mardi 24 novembre, de Kahnawake jusqu’à Lacolle.

Fidèle à la tradition, le train fera son premier arrêt régional à Kahnawake, après avoir traversé le fleuve, avant de poursuivre sa route vers Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu et Lacolle. Il filera ensuite vers l’État de New York.

Le groupe American Authors et la chanteuse Rafaëlle Roy offriront une prestation d’une trentaine de minutes à chacun des arrêts, directement depuis le wagon-scène.

Les spectacles sont gratuits. En échange, CPKC invite les spectateurs à apporter des denrées non périssables ou à faire un don en argent. Tout ce qui est recueilli à un arrêt reste dans la communauté pour soutenir une banque alimentaire locale.

Pour sa tournée 2026, le train des Fêtes visitera 182 communautés au Canada et aux États-Unis en 32 jours. Depuis sa création en 1999, le programme a permis d’amasser plus de 28,3 M$ et plus de 5,6 millions de livres de nourriture, selon l’entreprise.

Horaire du train des Fêtes le 24 novembre

Kahnawake : Old Malone Road, de 17 h à 17 h 30;

Saint-Constant : passage à niveau de la rue Sainte-Catherine, du côté est de la gare exo Sainte-Catherine, de 18 h à 18 h 30;

Delson : 1, chemin de la Gare, de 18 h 55 à 19 h 20;

Saint-Mathieu : école Jacques-Barclay, 368, rue Principale, de 19 h 50 à 20 h 15;

Lacolle : 10, rue Sainte-Marie, de 21 h à 21 h 30.