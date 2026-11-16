Un père de famille a récemment mis au point une nouvelle application pour téléphones mobiles permettant de savoir si les écoles sont ouvertes lors de tempêtes de neige.

L’application gratuite appelée Snow Day Tracker permet aux parents de la région de savoir, tôt le matin, si l’école de leurs enfants est ouverte, fermée, ou s’il y a des retards dans le transport scolaire.

« En fait, l’application rassemble à un seul endroit les avis de fermeture et de retard que les centres de services scolaires publient déjà, mentionne le concepteur, Jamie Laudi, de Les Coteaux… le but est simplement d’aider les familles à obtenir l’information à temps les matins de tempête. »

L’application couvre les écoles de la région, mais aussi des écoles d’ailleurs au Québec, en Ontario, et certaines au Nouveau-Brunswick. Elle est appelée à être peaufinée au fur et à mesure qu’elle sera en d’utilisation, estime M. Laudi.

Elle téléchargeable à l’adresse https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jamie.snowday

Notons que les Centres de services scolaires publient également des alertes dans de telles circonstances sur leurs médias sociaux.