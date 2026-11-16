Le grand défilé illuminé à Châteauguay se mettra en branle le samedi 28 novembre dès 18 h 45 à l’église Saint-Joachim.

Les chars allégoriques emprunteront le boulevard D’Anjou. Ils termineront leur parcours à la bibliothèque Raymond-Laberge, sur le boulevard Maple.

Le traditionnel défilé comptera des fanfares et danseurs. La Ville de Châteauguay promet également des surprises.

Le défilé rime d’abord avec l’arrivée du père Noël. Le vieil homme à la barbe blanche sera accompagné de ses lutins, d’artistes et de personnages enchanteurs, peut-on lire sur le site de la Ville.

Fermeture et détours

En marge du défilé, le pont reliant la rue Principale et le boulevard D’Anjou sera fermé à la circulation de 18 h 15 à 20 h. Les automobilistes pourront se rendre à leur destination via la rue Principale ainsi que les boulevards Primeau, René-Lévesque et Saint-Joseph.

Des détours par les boulevards Salaberry Sud et Salaberry Nord seront prévus pour contourner le boulevard D’Anjou, une fois le pont rouvert.

Les stationnements de l’église Saint-Joachim, l’école Marguerite-Bourgeois et l’hôtel de ville seront interdits durant la fermeture du pont Laberge.

Les circuits et arrêts d’autobus seront également modifiés durant le défilé.