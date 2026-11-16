La région vous propose quatre spectacles pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes et il y en a pour tous les goûts !

Saint-Constant

Le quatuor vocal Tocadéo sera à l’église de Saint-Constant pour présenter son spectacle Noël blanc. Leurs harmonies créées pour le temps des fêtes vous offriront une ambiance enveloppante.

12 décembre 20h, église de Saint-Constant, billets en vente en ligne

La Prairie

Le Chœur classique de La Prairie présente Lux Crepusculi, un concert de Noël regroupant le chœur, un orchestre, du piano et de la harpe. Chants traditionnels de Noël et nouveaux arrangements originaux sont au programme.

12 décembre, 20h, église de la Nativité de la Sainte Vierge, billets en vente en ligne

Sainte-Catherine

Célébrez la magie des fêtes avec un spectacle musical, entouré de chandelles. Tous les sens seront utilisés pour vous permettre de plonger dans l’ambiance de Noël. Des viennoiseries seront offertes sur place.

13 décembre 14h, centre Aimé-Guérin, gratuit, mais sur inscription accessible sur le site Web de la Ville.

Candiac

L’ensemble choral Chant O vent vous invite à prendre un moment de douceur. Des chansons sur le thème de Noël ont été choisies avec attention. Le moment parfait d’apaisement avant d’entamer la frénésie du temps des fêtes.

17 décembre, de 18h à 19h et de 19h30 à 20h30, Fabrique 59, gratuit, mais sur inscription sur le site Web de la Ville

Delson

La troupe V’la l’bon vent sera présente à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Des classiques du temps des Fêtes pour petits et grands seront interprétés par la troupe. Des surprises seront aussi au rendez-vous !

19 décembre 15h et 19h, église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, ouvert à tous gratuitement. Des places assises peuvent être réservées.