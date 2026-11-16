Guignolée des médias de Kateri propulsée par Le Reflet : une 4e édition plus que nécessaire

La Guignolée des médias propulsée par Le Reflet, au profit de la table de sécurité alimentaire Kateri, est de retour pour une 4e édition. Le jeudi 3 décembre, près de 180 bénévoles et 50 danseurs seront dans les rues de la région entre 6h30 et 9h. Ils amasseront de l’argent directement auprès des automobilistes pour soutenir les banques alimentaires de la région.

« En 2018, l’organisme a remis 13 paniers de Noël. En 2025, 28 paniers de Noël », explique Lucie Samson, directrice d’Entraide Saint-Philippe, à propos de l’insécurité alimentaire dans sa municipalité. Pour elle, c’est la preuve que cette 4e édition est plus que nécessaire.

Selon le bilan Faim-Montérégie de Moisson Rive-Sud, 103 188 personnes bénéficient des différentes banques alimentaires de la région chaque mois.

D’après Mélissa Tourpin, agente communautaire de Santé Québec Montérégie-Ouest, 35% des ménages qui reçoivent de l’aide alimentaire ont aussi recours à un soutien financier d’urgence. Puis, le quart d’entre eux ont un revenu d’emploi.

Une aide supplémentaire

Pour les banques alimentaires de la région, l’argent recueilli pourra servir à acheter des denrées périssables, comme de la viande, du pain, du lait et des œufs.

Certains organismes de la région offrent aussi des dons vestimentaires ou des jouets pour les familles.

« Les sommes recueillies durant la Guignolée des médias de Kateri demeurent entièrement sur notre territoire et sont remises aux organismes d’aide alimentaire qui desservent nos municipalités », ajoute Mme Toupin.

Invités à donner

Le député de la circonscription de Sanguinet, Alain Therrien, et la députée de La Prairie, Sonia Ziadé, appuieront la guignolée en remettant une somme d’argent qui leur est réservée pour ce type d’évènement.

« Pour nous, c’est une façon rapide d’encourager les organismes communautaires du coin », explique Alain Therrien.

L’ambassadeur et responsable des partenariats chez Gravité Média, Stéphane Brais, invite la population à parler de la guignolée à ses proches, ses collègues de travail et plus encore.

Il leur conseille d’accumuler dans leur voiture quelques sous au cours du mois de novembre pour être prêts pour le jour J.

« Il n’y a pas de petits dons. Un deux dollars, un 20 $, tous les dons sont les bienvenus. Mis ensemble, tous ces gestes ont un impact immense pour les organismes », dit-il.

Une possible compétition

Le maire de Delson, Christian Ouellette, lance un défi aux maires de la région.

« Quel conseil de ville de la région de Kateri pourra récolter le plus d’argent sur un même coin de rue ? » a-t-il demandé lors de la conférence de presse, le 5 novembre. Il espère que les villes accepteront l’invitation.

Le danseur et chorégraphe Alex Francoeur sera encore de la partie cette année, en tant que porte-parole de l’évènement.

« J’espère pouvoir ramener le bénévolat un peu plus populaire chez les jeunes. Il faut que ça devienne un réflexe pour eux », affirme-t-il.

M. Ouellette a d’ailleurs proposé à Alex Francoeur de visiter toutes les municipalités participantes pour faire quelques pas de danse et ainsi encourager la population à donner le jour de la guignolée.

Alors que 29 000$ ont été amassés l’an dernier, le comité organisateur souhaite atteindre cette année la marque des 30 000$ en dons. Le porte-parole vise encore plus haut. «Pourquoi pas 100 000$ ! Je suis sûr qu’on est capable !»

En bref

-3 décembre entre 6h30 et 9h

-22 points de collecte à Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Candiac, Sainte-Catherine, La Prairie, Delson et Saint-Constant

-Dons en argent ou par transfert via un code QR

-Au profit du Partage, de la Corne d’abondance, du Service d’Entraide Saint-Philippe et d’Entraide Saint-Mathieu.