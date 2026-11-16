Le Café de l’île : la porte d’accueil écoresponsable d’Héritage Saint-Bernard

À la fois café, restaurant et boutique, le Café de l’île est le point de départ idéal pour toute visite à l’île Saint-Bernard. Une porte d’entrée zéro déchet et écoresponsable, dont tous les profits sont réinvestis dans la mission d’Héritage Saint-Bernard.

Ainsi, on retrouve les mêmes valeurs environnementales prônées par l’organisme dans le café.

« Ce n’est pas une entreprise à part. Le Café de l’île, c’est Héritage Saint-Bernard », souligne Janie Legault, cheffe de service du café.

Par exemple, il n’y a pas de poubelle dans le café ni de verres jetables. L’équipe fonctionne notamment avec des consignes comme celles de la Tasse bleue pour les tasses, La Pinte pour le lait ou Dam pour le lait végétal.

Avec d’autres partenaires, comme Kylou & Lylou et Station des Délices pour les pâtisseries et desserts, le café et les entreprises se partagent des plats ou des gros contenants, puis les rapportent.

« Pour tout qu’est-ce qui est consigné, c’est sûr que c’est une dépense au début, mais après ça, c’est tellement vite payé et c’est bien plus rentable que de racheter du jetable chaque fois », soutient Mme Legault.

Gourmand et local

L’offre alimentaire au café est d’ailleurs à 90 % végétarienne et le menu propose entre autres des sandwichs, des quiches, des salades et même des nachos.

Puis, lorsqu’il y a de la viande, elle provient des fermes Valens à Huntingdon, dont l’offre se spécialise en viande biologique. Le café se fait une fierté de collaborer avec des entreprises locales, dont des fermes des alentours qui la fournissent en légumes frais.

« Nos légumes, on sait d’où ça vient, puis c’est beau, c’est bon et c’est pas cher », indique fièrement la responsable du café.

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Celle-ci souligne par ailleurs que l’approche est la même pour la boutique du café, dont les produits sont choisis avec les valeurs de l’entreprise et le souci de l’achat local. Des livres de référence sur la faune, la flore du Québec sont aussi présents en tout temps dans la boutique.

Suggestion de cadeaux

À l’approche des Fêtes, le café est donc un incontournable pour faire ses emplettes.

Pour garnir les bas de Noël, Mme Legault a plusieurs suggestions : des bas de laine ou vêtements de randonnée, des tasses uniques de Poterie Mylo, des bijoux Lamarche ou autres trouvailles fabriquées par des artisans locaux.

Des produits alimentaires bien connus du café sont également en vente. « Ce que je vends en boutique, on fait à manger avec! Par exemple les produits de Petits Fruits St-Louis ou l’huile de caméline », souligne la cheffe de service.

Le Café de l’île est ouvert toute l’année, entre 9 h à 16 h du lundi au vendredi, et entre 9 h et 17 h le samedi et le dimanche.

