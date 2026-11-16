Les citrouilles sont au compost, Mariah Carey reprend du service et les lumières de Noël réapparaissent sur les balcons. C’est le signal : la saison des marchés de Noël est lancée! Pour faire le plein de féérie (et cocher quelques noms sur la liste de cadeaux), voici deux rendez-vous à ne pas manquer dans la région.

Marché de Noël à Châteauguay

L’Action Bénévole du Centre d’hébergement Champlain vous invite à son marché de Noël, où artisans et créateurs locaux présenteront leurs trouvailles. Un tirage cadeaux est prévu. Une belle façon d’encourager le talent d’ici tout en soutenant l’engagement des bénévoles auprès des résidents.



21 novembre, de 9 h à 16 h, au Centre d’hébergement Champlain de Châteauguay (210, boul. Salaberry Sud)

Marché de Noël des lutins à Beauharnois

À la Place du marché, les artisans se transforment en lutins et les visiteurs en chasseurs de cadeaux. Nouveauté cette année : le marché s’étire sur deux jours, avec une soirée le samedi pour l’illumination du sapin et une chorale. Le dimanche, photo avec papa et maman Noël et activités familiales.



5 décembre, de 15 h à 19 h, et 6 décembre, de 10 h à 14 h (horaires sujets à changement), à la Place du marché (2, rue de la Place du Marché)