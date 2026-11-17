Une vaste opération policière est en cours ce mardi matin dans plusieurs municipalités situées en périphérie de Montréal, en lien avec une tentative de meurtre survenue à Val-d’Or en août 2026.

Une soixantaine de policiers ont été déployés depuis tôt ce matin, alors que des arrestations et des perquisitions

sont en cours à Belcourt, Pincourt, Montréal, Saint-Constant et Sainte-Catherine, informe la SQ dans un communiqué.

En plus de la SQ, des membres du Service de police de la Ville de Montréal ainsi que du Service de police de Lac Simon participent à l’opération.

L’enquête menant à cette opération démontre que la tentative de meurtre serait liée à la lutte des redevances que se livrent le North Savage Gang (NSG) et les Bandes de motards hors la loi (BMHL) en Abitibi-Témiscamingue.

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264.