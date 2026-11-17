AVIS D’APPEL D’OFFRES – AO-09-2026 – Réfection des terrains de tennis au parc aux Quatre Vents

La Ville de Saint-Rémi sollicite des soumissions pour la réalisation des travaux de réfection des terrains de tennis au parc aux Quatre Vents.

Les documents d’appel d’offres seront disponibles sur le site du SEAO, à l’adresse www.seao.gouv.qc.ca, à compter du 16 novembre 2026.

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 16 décembre 2026 à 10 h 00. L’ouverture publique des soumissions aura lieu le même jour à l’hôtel de ville de Saint-Rémi. Les soumissions peuvent également être transmises par voie électronique par l’intermédiaire du SEAO.

La Ville de Saint-Rémi ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Donné à Saint-Rémi, le 16 novembre 2026.

Service de l’approvisionnement

Ville de Saint-Rémi