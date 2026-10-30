La Régie intermunicipale de police Roussillon invite les parents à bien examiner la récolte de bonbons de leur enfant le soir de l’Halloween.

Un appel à la vigilance qui survient alors que des aiguilles avaient été retrouvées à l’intérieur de barres de chocolat l’an dernier. Celles-ci auraient été récoltées dans certaines rues de La Prairie.

«Nous comprenons que cet événement puisse encore susciter certaines inquiétudes chez les parents, a laissé entendre Karine Bergeron, agente aux relations communautaires et médiatiques à la Régie. Nous souhaitons toutefois rassurer la population et réitérer que l’Halloween demeure une fête familiale et festive. Les enfants peuvent en profiter pleinement, tout en adoptant quelques mesures de précaution simples et habituelles.»

Parmi les pratiques à adopter, il est question de l’examen des friandises récoltées avant leur consommation. Il est recommandé de vérifier l’état des emballages et retirer les bonbons dont l’emballage est déchiré ou altéré tout comme écarter les friandises qui présentent une apparence inhabituelle.

Si une aiguille, ou tout autre objet suspect sont découverts, la Régie informe qu’il faut éviter une manipulation inutile et contacter la police.

«Notre message se veut avant tout préventif, réitère l’agente Bergeron. Nous souhaitons sensibiliser les parents sans alimenter les inquiétudes. La vigilance et quelques vérifications simples permettent de réduire les risques et de contribuer à la sécurité de tous.»

Aucune arrestation

Bien qu’une enquête ait été ouverte l’an dernier à la suite de la découverte de quelques barres de chocolat trafiquées, elle n’a pas pu déboucher sur une conclusion.

«Malgré les démarches d’enquête réalisées et les vérifications effectuées, celles-ci n’ont malheureusement pas permis d’établir les circonstances exactes entourant ces événements ni d’identifier le ou les responsables, a indiqué Karine Bergeron. À ce jour, aucune arrestation n’a été effectuée relativement à ce dossier.»