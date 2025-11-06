L’enquête se poursuit

La Régie intermunicipale de police Roussillon réitère son appel à la vigilance alors que d’autres barres de chocolat, dans lesquelles des aiguilles ont été dissimulées, ont été retrouvées à La Prairie.

Ce message survient cinq jours après la première découverte du genre au terme de la collecte de bonbons du soir de l’Halloween.

L’événement n’est plus isolé alors que d’autres aiguilles ont été retrouvées dans des barres de chocolat variées, ce coup-ci, récoltées dans les rues :

François-de Lauzon, Médard-Hébert, de la Tadoussac, de L’Argile, de la Terre-de-Feu, de la Rose-des-Sables, de la Belize, de la Louisiane, de l’Avenue Jean-Baptiste-Varin (entre la rue Médard-Hébert et la rue de la Tadoussac) et de l’Avenue de la Briqueterie, à La Prairie.

L’enquête est en cours et aucune arrestation n’a encore eu lieu.

La Régie recommande aux parents de vérifier attentivement les friandises avant toute consommation.

Les gens peuvent aussi signaler toutes informations à ce sujet au sergent-détective Loranger au 450 638-0911 poste 427.

Une ligne supplémentaire, 450 638-0911 poste 777, est aussi en fonction pour les personnes qui préfèrent transmettre des informations, mais de façon anonyme.