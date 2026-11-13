Gala reconnaissance de la CCIGR : le maire de Châteauguay nommé personnalité d’affaires de l’année

Le maire de Châteauguay, Éric Allard, a été nommé personnalité d’affaires de l’année lors du 7e gala reconnaissance de la Chambre de commerce et d’industrie du grand Roussillon le 5 novembre.

Sur les réseaux sociaux, le lauréat s’est dit touché. Il attribue le développement économique de la ville aux efforts des élus, du personnel municipal et des gens d’affaires du territoire. «Acheter local, c’est bien plus qu’un simple achat. C’est soutenir nos entrepreneurs, nos emplois et la vitalité de notre communauté. Quand Châteauguay rayonne, nous voulons que nos entreprises rayonnent avec nous!», écrit-il.

La nomination d’un élu comme personnalité d’affaires de l’année représente une première au sein du gala reconnaissance de la Chambre de commerce. «Les élus font beaucoup de choses pour les entreprises. Ils sont très engagés dans la communauté d’affaires», soutient David Bergeron, président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du grand Roussillon. Les convives ont voté pour la personnalité de leur choix, parmi les trois finalistes, durant le gala.

La Pincée à La Prairie a gagné le prix coup de cœur du jury. Le prix coup de cœur du public est revenu à La Maison sous les arbres à Châteauguay.

La Pincée : coupe de cœur du jury. (Photo : gracieuseté – Geneviève Gagnon Photographie)

Neuf entreprises et organismes se sont démarqués au cours du gala reconnaissance. Solutions BoomPack de Saint-Isidore a remporté la palme dans la catégorie croissance et résilience commerciale. La mention employeur mobilisateur a été attribuée à MDA Environnement à Sainte-Catherine. Hôtel Manoir D’Youville, Transdev Canada et Produits de Métal Promett, tous trois à Châteauguay, sont les lauréats dans les catégories engagement local et social, entreprise de service et entreprise industrielle respectivement.

Saint-Gobain/CertainTeed Canada à Sainte-Catherine s’est distinguée dans la catégorie entreprise responsable et durable. Domaine Labranche à Saint-Isidore est sorti du lot parmi les finalistes de la catégorie expérience client et rayonnement. Triba Intelligence Collective à Candiac et Chez-nous solidaire à Mercier ont été nommés lauréats dans les catégories nouvelle entreprise et repreunariat ainsi qu’OBNL et organisme d’économie sociale respectivement.

À la demande des membres, la Chambre de commerce a fusionné certaines catégories et en a créé de nouvelles. «Avant, les catégories étaient orientées sur un type d’entreprise. Graduellement, on s’oriente vers des actions et des initiatives. Des entreprises de toutes les tailles peuvent compétitionner les unes contre les autres», souligne David Bergeron.

Les nouvelles catégories englobent les bons coups des ressources humaines, les principes de développement durable responsable, le dynamisme de la communauté d’affaires et la croissance d’entreprises pour ne nommer que ces aspects.

Le gala a rassemblé 270 convives au Plaza Rive-Sud à La Prairie. L’animation pré-gala a été confiée à l’auteure-compositrice-interprète Elyanne Breton. L’auteur humoristique Étienne Marcoux a pris la relève lors de la présentation des finalistes et lauréats des diverses catégories.