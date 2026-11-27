La panne mondiale de Microsoft a laissé bien des équipes les bras croisés, sans Outlook ni Teams. Au micro de Yanick Michaud, de Gravité INFO, Annie Boilard explique comment prévoir un plan B, pourquoi « je n’ai rien à faire » ne devrait jamais être une option et ce que l’épisode révèle sur nos façons de gérer.

Outlook ne répondait plus. Teams non plus. Et dans plusieurs bureaux, ça s’est transformé en concours de chaises à roulettes. Drôle sur TikTok, moins drôle quand on est le boss. Soyons francs : ce n’était pas la première alerte et ce ne sera pas la dernière. Alors, qu’est-ce que cette panne nous apprend sur nos façons de travailler?

Comment une entreprise peut-elle se préparer à une panne informatique?

En se dotant d’un plan B, tout simplement. C’est de la gestion de risque.

Les dirigeants vont réfléchir à notre dépendance envers Microsoft, et c’est correct. Mais le plus intéressant se passe dans les équipes : qu’est-ce que les gestionnaires et les équipiers peuvent faire, ensemble, pour ne plus être pris au dépourvu?

Parce que ça va se reproduire. Avec toute la technologie qui nous entoure, je dirais même dans un futur rapproché.

Comment faire un post-mortem après une panne?

On s’assoit en équipe et on regarde ce qui s’est passé, pendant que c’est encore frais.

Trois questions suffisent :

Qu’est-ce qui a bien été?

Quels ont été nos écueils?

Si ça recommence demain, de quoi avons-nous besoin pour passer en pilote automatique et savoir exactement quoi faire?

Le but, c’est que la prochaine fois, personne ne reste planté là à se demander qui fait quoi.

Comment communiquer avec son équipe quand Teams et Outlook ne fonctionnent plus?

Il faut décider d’avance où on se retrouve.

Des gens m’ont raconté qu’ils n’avaient pas les numéros de cellulaire de leurs collègues. Ils ne savaient pas sur quelle plateforme se rejoindre ni quelles étaient les règles. Alors on tranche, avant la prochaine panne :

La plateforme de secours : textos, Messenger, LinkedIn? C’est quoi notre modus operandi?

textos, Messenger, LinkedIn? C’est quoi notre modus operandi? Les numéros : une liste à jour de tous les numéros dont on pourrait avoir besoin.

une liste à jour de tous les numéros dont on pourrait avoir besoin. Les télétravailleurs : si on n’arrive pas à les joindre, est-ce qu’on s’attend à ce qu’ils reviennent au bureau?

C’est simple, mais ça change tout le jour où ça plante.

Que faire au travail quand on n’a rien à faire?

Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours.

Quand quelqu’un me dit « on n’a rien à faire », je me dis : bien voyons! Faire le ménage dans ses dossiers, papier ou virtuels. Planifier ce qui s’en vient. S’asseoir avec un papier et un crayon pour trouver des idées : ça, c’est encore l’humain qui le fait.

Et s’il le faut, aller arroser les plantes. C’est quelque chose! Ça ne prend pas beaucoup de technologie.

Pourquoi l’autonomie des employés est-elle si importante?

Parce qu’un employeur est en droit de s’attendre à ce que ses équipiers avancent sans qu’on leur tienne la main.

L’autonomie, c’est la capacité d’avancer avec peu d’autorité et peu de supervision, de prendre des risques, de naviguer dans l’ambiguïté. Anticiper le travail qui s’en vient, proposer des actions, initier des choses. Et la bonne nouvelle, c’est que ce sont des compétences qui se développent.

Je vous le dis : je n’ai pas apprécié cet épisode-là. Notre productivité au Québec, disons poliment que personne ne nous l’envie. Mais on est mieux que ça comme main-d’œuvre. On n’est pas juste des gens qui attendent qu’on leur dise quoi faire. On est capables d’être proactifs et d’avoir des idées.

Est-ce normal qu’un employé passe ses journées dans ses courriels?

Non. Et là, c’est aux boss que je m’adresse.

Hé, les patrons : comment se fait-il que vos employés n’aient que ça à faire, envoyer des courriels et faire des Teams?

Un gestionnaire devrait au minimum connaître les bonnes pratiques de gestion de base. Ça veut dire confier à ses gens leurs tâches courantes, leur « job » entre guillemets, mais aussi des projets. Des projets qui ont un autre rythme, d’autres échéances, une autre façon de travailler.

Par exemple, lors de l’évaluation annuelle, on peut confier à un employé de créer des outils pour l’équipe, d’harmoniser des façons de faire ou d’organiser l’information. Ce n’est pas dans l’urgence, c’est de l’amélioration continue. Et ça permet d’alterner entre des tâches opérationnelles et des tâches plus stratégiques. C’est parfait.

C’est quoi le bore-out?

C’est l’ennui au travail. À ne pas confondre avec le burn-out.

Il existe toute une littérature là-dessus. On ne parle pas d’épuisement professionnel, on parle de gens qui s’ennuient. Une job unidimensionnelle, à répondre à des courriels toute la journée, ce n’est pas ce que ça devrait être.

C’est aux gestionnaires de diversifier les tâches de leurs équipiers pour éviter cet ennui-là.

L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer les emplois axés sur les courriels?

Oui, et plus vite qu’on pense.

À l’aube de 2027, ces emplois-là ne resteront pas longtemps tels quels. Répondre à des courriels? On va créer un agent d’IA. Donnez-moi 20 minutes et ce sera fait.

Alors la vraie question pour les gestionnaires : qu’est-ce que vous faites pour préserver la pérennité et l’employabilité de vos gens?

En résumé

La panne de Microsoft nous offre une belle occasion de faire le point dans nos équipes. Du côté des employés comme des gestionnaires, elle fait émerger des constats auxquels on s’arrête rarement. Faites votre post-mortem, établissez votre plan B et profitez-en pour revoir comment les tâches sont réparties. Vous cherchez des idées ou vous voulez en jaser? Je suis là pour répondre à vos questions.

À propos de l’autrice

Annie Boilard est présidente du Réseau Annie RH. Spécialiste des ressources humaines, elle accompagne les gestionnaires et les PME dans la mobilisation de leurs équipes. Elle est l’autrice du livre Le problème, c’est l’boss (enfin je pense…). Chaque semaine, elle répond aux questions de Yanick Michaud, de Gravité INFO.