L’assureur de la Ville de Sainte-Catherine a conclu que la Municipalité n’est pas responsable des inondations survenues lors des précipitations de 114 mm d’eau le 20 juin. Ce faisant, la Ville a fait savoir qu’elle a décidé que les réclamations qui lui ont été acheminées ne seront pas indemnisées.

L’assureur a lui-même commencé à communiquer ce message aux résidents. Son constat est que les averses du 20 juin constituent un événement exceptionnel, un cas de force majeure.

Si bien qu’il conclut que la Ville n’a pas commis de faute et n’est pas responsable des dommages survenus.

«Nous comprenons les préoccupations, les questions et les déceptions que peuvent susciter les réponses reçues après plusieurs mois d’attente, a fait savoir le maire Sylvain Bouchard en ouverture de la séance publique du 10 novembre. Mais la ville doit respecter l’analyse de son assureur.»

Lors de l’assemblée publique de juillet dernier, le maire avait évalué à 450 le nombre de demandes déposées à la Ville pour diverses réclamations. Les citoyens avaient alors fait part de leur frustration et des impacts provoqués par la reconstruction sur leur budget.

Cinq mois plus tard, M. Bouchard convient toujours qu’un sinistre de cette ampleur peut être éprouvant tant sur le plan humain que financier.

«La Ville doit aussi penser à l’ensemble des contribuables, a poursuivi M. Bouchard. Si la Ville payait elle-même ces indemnités, ce sont tous les citoyens qui en assumeraient les coûts.»

À la recherche de solutions

Malgré tout, il assure que Sainte-Catherine a la volonté d’aider les citoyens.

La planification budgétaire est un moment choisi pour explorer différentes solutions, a laissé savoir Sylvain Bouchard, pour aider financièrement les propriétaires à rendre leurs résidences plus résilientes.

Le programme Rénoclimat est une autre option, qui a, entre autres, offert des subventions aux citoyens pour installer une pompe submersible avec batterie, un clapet antiretour ou un batardeau amovible.

Portrait sous-terrain

Le mois dernier, le service du génie et la firme JFSA ont présenté un portrait de la situation lequel comprenait aussi des gestes que les résidents pouvaient prendre pour se prémunir de tels sinistres.

Lors de cette soirée, la Ville a également présenté ses quatre types de réseaux, âgés entre une soixantaine d’années et moins de 15 ans, et les actions pour en préserver la qualité.

Il a été permis d’apprendre que Sainte-Catherine compte 215 km de conduite d’eau en tout genre.