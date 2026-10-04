Un automobiliste percute un arbre à Saint-Constant

Un automobiliste a subi des blessures qualifiées de mineures après avoir percuté un arbre en bordure du boulevard Monchamp à Saint-Constant.

Selon les informations obtenues auprès du lieutenant Marc-André Caron de la Régie de police intermunicipale Roussillon, un témoin aurait aperçu le véhicule à ne pas respecter un feu rouge à une intersection à proximité à 0h50.

Le conducteur aurait ensuite procédé à une manoeuvre d’évitement avant de s’empêtrer sur les terrains privés, emboutir des panneaux puis terminer sa route contre un arbre.

Une enquête est en cours afin de déterminer la cause de cet accident.

La Régie intermunicipale de police Roussillon a instauré une enquête pour déterminer la cause de l’accident. (Photo Le Reflet : Michaël Rivard)