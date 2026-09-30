L’amélioration de la performance énergétique du Centre Claude-Hébert et de la Maison des jeunes de Candiac pourra se poursuivre grâce à l’aide financière obtenue pour la réalisation du projet Décarbonisation, efficacité énergétique et innovation énergétique.

La somme de 274 402$ permettra la mise en place de mesures dans les deux bâtiments municipaux en plus de mener à l’installation de panneaux photovoltaïques et de collecteurs solaires pour le préchauffage de l’air.

La MRC de Roussillon, qui s’est réjouie de l’aide gouvernementale, a laissé savoir par la voix de sa préfète, Lise Michaud, que le projet était un bel exemple d’action concrète qui contribuait, localement, à réduire l’empreinte environnementale.

Les deux bâtiments de Candiac, ainsi que les complexes Roméo-V.-Patenaude et sportif, avaient déjà obtenu une aide financière du Programme de rénovation de bâtiments en loisirs en 2023.

Le montant de 200 000$ avait alors permis de réaliser une étude de faisabilité dans le but de réduire les coûts d’exploitation et d’entretien des bâtiments, puis de mettre en place des solutions énergétiques «plus propres».

«Ce projet s’inscrit dans la continuité de nos actions déjà entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos bâtiments, a déclaré le maire Normand Dyotte. Ces nouvelles interventions nous permettront de poursuivre progressivement l’atteinte des objectifs de notre Plan climat, tout en améliorant la performance énergétique de deux lieux importants pour notre communauté.»