Circulation en alternance sur la route 104 du 5 au 8 octobre

La circulation sera en alternance sur une portion de la route 104 à La Prairie en raison de travaux d’asphaltage du 5 au 8 octobre.

De 7h à 16h lors de cette période, le ministère du Transport et de la Mobilité durable (MTMD) procèdera à des travaux entre la route 217 (Édouard VII) et le chemin de Fontarabie.

Le MTMD informe cependant que le chantier pourrait être reporté, prolongé ou annulé selon les conditions météorologiques ou des contraintes opérationnelles.

Travaux souhaités

Rappelons qu’un réaménagement des intersections de la route 104 avec le chemin de Fontarabie et le chemin de la Bataille a été annoncé en 2021.

Le MTMD a toutefois fait marche arrière quatre ans plus tard, prétextant le contexte économique mondial et des contraintes budgétaires pour justifier son choix.

Il suggérait alors des feux de circulation aux intersections.

Selon les informations disponibles, la planification est toujours en cours ce qui permettra de préciser le coût et l’échéancier et ainsi lancer l’appel d’offres.

La période visée pour cette étape était dans le premier semestre de l’année financière, laquelle se termine le 30 septembre.

Une évaluation préliminaire projetait entre 1 et 5 M$ le coût de ces travaux.

La Prairie avait plutôt suggéré la mise en place de carrefours giratoires dans le secteur.

L’amélioration de la route 104 émane d’une recommandation du coroner.