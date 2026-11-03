AVIS APPEL D’OFFRES

2025GE18-AOP-C

La Ville de Saint-Constant demande des soumissions en vue de conclure un contrat pour la mise en valeur du Château d’eau de Saint-Constant.

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires destinés à cette fin. Le document d’appel d’offres et les modifications à ce document pourront être obtenus par l’entremise du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à l’adresse www.seao.gouv.qc.ca ou en téléphonant au 418 646-0177, à compter du 3 novembre 2026

Les soumissions scellées devront être reçues au plus tard à 11h00, le 3 décembre 2026 au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant (Québec) J5A 0W6 ou par voie électronique. Cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du SEAO et conformément à la procédure prescrite par celui-ci. L’ouverture publique des soumissions suivra.

La Ville de Saint-Constant ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues ni à encourir aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Saint-Constant, le 3ième jour du mois de novembre 2026.

La Division des approvisionnements de la Ville de Saint-Constant