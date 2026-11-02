En réaction à la détresse humaine qu’il côtoyait dans son emploi et au suicide d’une ex-conjointe, Michel Legault installait ce qu’il qualifie d’infrastructure de bienveillance sur la passerelle de Saint-Philippe il y a quatre ans. Un concept qui gagne en popularité depuis, alors qu’un déploiement en Alberta en plus d’un autre, d’une centaine de tableaux au Québec, est envisagé.

Les tableaux permettent d’exprimer ses inquiétudes ou une réponse remplie de soutien. Après l’infrastructure installée à Saint-Philippe, M. Legault évalue à 140 le nombre de tableaux qui ont depuis été installés dans la province.

Avec l’appui de La Ruche, une plateforme de sociofinancement, et son Fonds Mille et UN, le désir et est d’en voir une centaine d’autres meubler le paysage d’école, de maison de jeunes ou de résidence pour personnages âgées.

«Souvent, on entend dire qu’il faut faire quelque chose pour la santé mentale, mais on ne sait pas par quel bout prendre cette bibitte-là, a confié le Saint-Philippien. De voir que les gens peuvent écrire qu’ils se sentent seuls, par exemple, et que d’autres peuvent répondre avec un message de support sur le tableau; ça touche l’ensemble des personnes. L’effet est immédiat.»

Installé il y a trois ans à l’école secondaire Jacques-Leber, le tableau est toujours utilisé par la population étudiante.

À la maison des jeunes Aux Repères de Saint-Philippe, le directeur Marc-André Baril a témoigné de l’impact direct de cet outil chez un usager qui avait simplement rédigé «je brouille du noir». «C’est un jeune qui ne s’exprime pas vraiment beaucoup, a-t-il dit. Il faut travailler pour le faire parler et extérioriser ses pensées. L’outil du tableau lui a permis d’écrire cette phrase-là sans être obligé de communiquer ce qu’il pensait et ç’a été bénéfique pour nous.»

Le pouvoir des mots joue pour beaucoup dans le soutien, autant pour celui qu’il l’écrit que pour celui qui le reçoit. (Photo : gracieuseté)

La Fédération des Cégeps

L’initiative a fait son bout de chemin auprès de la Fédération des Cégeps qui a été sensibilisée par M. Legault. Il se rendra d’ailleurs à Rouyn-Noranda pour l’installation de l’un des cinq tableaux acquis par l’établissement. «Il y a eu une belle collaboration de trois centres de prévention, fait-il observer. J’ai rencontré des équipes complètes en santé mentale et elles aiment ça que quelque chose de positif bouge.»

Dix cégeps ont écrit des lettres d’intention ou signifié un intérêt pour 27 tableaux. Ces lieux sont significatifs aux yeux de M. Legault puisque ces étudiants se retrouvent dans un groupe difficile à rejoindre.

Des études laissent voir que 30 à 40% d’entre eux ressentent de l’anxiété. Les recherches expriment aussi que le nombre de tentatives de suicide a triplé chez les filles de 10-14 ans entre 2010 et 2023.

Adoubé par la Croix-Rouge

Deux tableaux ont trouvé refuge en Alberta grâce à une collaboration avec la Croix-Rouge, de concert avec l’Association canadienne-française de l’Alberta afin de supporter la communauté francophone de Jasper éprouvée par les feux de forêt.

Dans ce cas, il vient appuyer le rétablissement collectif des résidents.

Un conseil scolaire fera l’installation du sien prochainement dans un établissement de Calgary. «Retrouver le logo de la Croix-Rouge sur l’infrastructure, je n’ai pas besoin de validation plus élevée, a exprimé Michel Legault. Il voit en lui un outil de premier soin psychologique. Qui pourrait être utilisé par exemple dans un refuge pendant des inondations.»

Nidanay a récemment vu un tableau installé dans la communauté de Jasper après les feux de forêt qui ont sévi en Alberta. La Croix-Rouge qui supporte l’initiative y voit un outil de premier soi psychologique. (Photo : gracieuseté)

Un élan collectif

En plus de la campagne de sociofinancement qui sera lancée, Nidanay [prononcer need an eye – besoin d’un œil] cherche des partenaires financiers pour mener le plus loin possible la chaîne de bienveillance.

Le coût d’un tableau moyen, fabriqué chez Bud’s Sticker de Delson, se situe à 1000$. L’objectif est de récolter 100 000$ pour rejoindre 100 000 jeunes à traves 100 infrastructure de bienveillance.

Michel Legault cite une statistique qui soutient qu’un seul suicide au Québec coûte plus ou moins 800 000$ à la population.

«Si un tableau ne sauvait qu’une seule personne, ça en vaudrait toujours la peine», a-t-il affirmé.