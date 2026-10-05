Alain Therrien est de retour à l’Assemblée nationale. Pour lui, les électeurs de Sanguinet ont opté pour un changement crédible par l’élection du Parti québécois, mais avec un gars qu’ils connaissent.

C’est sa troisième victoire pour le Parti québécois après celles de 2012 et 2014. Celui qui a aussi été député fédéral pour le Bloc québécois de 2019 à 2025 a remercié ses nombreux bénévoles et les gens de Sanguinet qui ont décidé de voter pour quelqu’un qui avait déjà travaillé pour eux.

«Les gens me disaient : « on vote pour vous. On vote pour le Parti québécois, mais on vote pour vous. On vous fait confiance, on sait que vous êtes là », a-t-il dit en entrevue au M resto-bar à Sainte-Catherine. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai été élu. Ils [les électeurs] ont aussi considéré que le Parti québécois avait l’équipe la plus crédible.»

Il a laissé savoir que les anciennes députées caquistes dans la région [Danielle McCann et Christine Fréchette] ont été moins présentes et ne venaient pas du coin. Des gens se sont sentis laissés pour compte, a-t-il laissé entendre.

«C’est ma place [Sanguinet], c’est mon monde, a-t-il exprimé. Je promène mes chiens. Je rencontre les gens. Je vais au Maxi. Je fais tout dans mon comté. Je les rencontre tout le temps ces gens-là. Ils sont fins. Je travaille tout le temps. Si quelqu’un qui me voit un moment donné, peu importe le moment, j’ai mon téléphone. Je commence et j’ouvre tout de suite un dossier. Je suis là pour le monde.»

Pour la cinquième fois, trois fois au provincial et deux au fédéral, Alain Therrien est élu dans la région. (Photo Le Reflet : Eric Tremblay)

Du côté du pouvoir

Si le Parti québécois avait subi un revers douloureux en 2022, il a gagné les élections du 5 octobre.

Pour M. Therrien, le parti a travaillé fort, il a gagné en crédibilité entre les élections et il avait de bonnes propositions. Tandis que la Coalition avenir Québec a cumulé les erreurs, a-t-il noté.

«Le Parti québécois représentait le changement crédible, a-t-il avancé. Le changement qui faisait en sorte qu’on pouvait réaliser ce qu’on disait. Les gens ont considéré qu’on était le meilleur parti pour prendre les rênes du gouvernement.»

Le député de Sanguinet a également avancé que le PQ a présenté des politiques pour aider les gens à mieux répondre à l’augmentation du coût de la vie. Le député a aussi l’intention de mettre de l’avant les projets régionaux qu’il a présentés durant la campagne.

Si bien que les électeurs ont voté avec leur cœur, leurs tripes et le cœur, a-t-il dit à la foule conquise et heureuse rassemblée au M Resto-Bar.

Ministre ?

Avec neuf campagnes derrière la cravate, Alain Therrien fait partie des députés expérimentés au pouvoir. Néanmoins, il assure ne pas avoir d’attente quant à un rôle de ministre au sein du nouveau gouvernement.

«Vous savez, Louis Plamondon, qui est probablement le gars le plus expérimenté en politique, me disait toujours : « Alain, la politique, c’est gérer ses frustrations », a lancé Alain Therrien. Moi, le chef le sait, je suis là pour lui peu importe la mission qu’il me donne. Je vais être content et le servir avec toute ma force et ma capacité.»

Pour l’heure, il entendait commencer à construire son équipe et trouver le lieu où il installerait son bureau de circonscription. Il a également pris des notes sur des dossiers dont lui ont déjà parlé les électeurs. «Il y a déjà pas mal de choses sur le four, pour déjà, commencer à aider les gens», a-t-il mentionné.

La CAQ 4e

Les électeurs de la circonscription de Sanguinet avaient élu Christine Fréchette en 2022. Candidat pour la CAQ cette année, Jean Lacroix s’est dit très fier de son équipe et de son parcours.

«On est rentré rapidement… puis je voudrais surtout souligner la victoire de M. Therrien. Comme on dit, on a mené une bataille chacun de notre côté avec nos équipes. Très fier du résultat, très content de ce qu’on a fait. Moi, c’est une première expérience politique. On apprend beaucoup, on apprend vite, tout va très vite. Je suis bien entouré. Quand on est bien entouré, ça va bien. Puis bien là, écoute, après ça, les électeurs se sont prononcés ce soir-là. Puis après ça, c’est comme on dit, vive la démocratie. Là-dessus, elle s’est exprimée, puis je pense que le taux de votation était haut aussi. Ça, c’est une bonne nouvelle pour la démocratie aussi.»

(Avec Michel Hersir)

Résultats

Alain Therrien Parti québécois 41,59 % 13 331 7 221 Pinou Thong Parti libéral du Québec / Quebec Liberal Party 19,06 % 6 110 Serge Benoit Parti conservateur du Québec 15,62 % 5 008 Jean Lacroix Équipe Christine Fréchette – Coalition avenir Québec 14,32 % 4 590 Virginie Bernier Québec solidaire 8,98 % 2 877 Maxime Fournier Bloc pot 0,43 % 137