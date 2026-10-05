Audrey Leduc-Brodeur Directrice régionale de contenu et chef de contenu Journal Le Reflet

Après 39 jours de campagne électorale, les Québécois sont invités à voter aujourd’hui pour le prochain gouvernement provincial.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 20 h.

Les électeurs de La Prairie et de Sanguinet ont voté massivement par anticipation les 27 et 28 septembre dernier.

Le 5 octobre, en date de 12h20, Élections Québec faisait savoir que le taux de participation dans Sanguinet (Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Rémi) est de 34,73%. Six candidats se disputent la circonscription qui avait élu Christine Fréchette en 2022. À La Prairie (Candiac, Delson, La Prairie et Saint-Philippe), où 7 candidats sont en lice, 36,49% des électeurs se sont prévalus de leur droit de vote pour élire le nouveau député qui succédera à Christian Dubé.

Dès la fermeture des bureaux de vote, l’équipe de journalistes de Gravité INFO sera sur le terrain pour suivre le dévoilement des résultats. Suivez-nous sur le site web du Reflet et sur les réseaux sociaux de Gravité INFO.