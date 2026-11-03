Delson souhaite que les grands consommateurs réduisent leur utilisation d’eau et contribuent au maintien des infrastructures. Un nouveau règlement impose une redevance aux entreprises et commerces qui consommeront plus de 2 millions de litres d’eau potable par année, à compter du 1er janvier.

Selon ce qui a été permis d’apprendre, on dénombrerait une dizaine d’entreprises sur le territoire de Delson qui dépassent le seuil établi.

Les restaurants et les épiceries, dont l’activité principale est assujettie aux normes règlementaires de ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, sont toutefois exemptés.

«Avec ce règlement, notre objectif n’est pas simplement d’imposer une redevance, mais surtout d’encourager un changement durable des comportements, a laissé savoir le maire Christian Ouellette. Nous souhaitons que les grands consommateurs prennent une part active à cet effort collectif, tout en nous donnant les moyens de maintenir des infrastructures fiables et performantes pour les générations futures.»

Estimation de 15 M$

Une redevance progressive sera imposée aux industries et commerces concernés à compter du 1er janvier, mais facturable en 2028, précise la Ville de Delson.

L’objectif est d’inciter les grands utilisateurs à éviter le gaspillage et investir dans des procédés ou équipements pour réduire leur consommation. La Ville entend d’ailleurs les accompagner dans les prochaines semaines.

La mesure vise à encourager de meilleures pratiques de consommation et assurer la pérennité des infrastructures municipales, tant en approvisionnement qu’en distribution d’eau potable.

Delson a estimé à 15 M$ les investissements requis dans ses infrastructures.

Le plan triennal d’immobilisations, qui sera adopté en décembre, viendra statuer sur un échéancier, mais aussi déterminer le coût et un mode de financement.

Les redevances seront utilisées par un fonds spécial de l’eau qui servira à financer l’inspection, l’entretien, la réfection, la modernisation et le remplacement des infrastructures municipales d’aqueduc ainsi qu’au maintien de l’approvisionnement en eau potable.

«Comme plusieurs municipalités, Delson doit composer avec le vieillissement de ses infrastructures et des besoins d’investissement grandissants, ajoute la Ville. Par l’adoption de ce règlement, la Ville souhaite ainsi agir dès maintenant, tant sur la consommation d’eau que sur le maintien de ses infrastructures, afin de préserver cette ressource essentielle et d’en assurer l’accès à long terme.»

Des mesures concrètes

Delson rappelle avoir elle-même adopté des mesures concrètes pour réduire sa consommation d’eau. Parmi celles-ci, l’utilisation d’eau brute pour l’arrosage des végétaux et le nettoyage des rues.

Aussi, la révision du règlement sur l’utilisation extérieure de l’eau potable encadre davantage les usages entre le 1er avril et le 1er octobre, une période où la consommation connaît son sommet annuel.

Une recommandation a été dirigée aux entrepreneurs en construction pour utiliser l’eau brute, notamment pour les activités de bétonnage et d’abat-poussière, une mesure qui représente des économies importantes.