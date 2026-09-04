Candiac : Fermetures de nuit sur la route 132

Des travaux d’asphaltage entraîneront plusieurs fermetures sur la route 132 et l’autoroute 930 à Candiac dans les nuits du 7 au 9 septembre.

Dans la nuit du 7 au 8 septembre, de 21 h 30 à 5 h, la route 132 sera fermée en direction est entre l’avenue Fouquet et l’autoroute 930. La bretelle reliant l’autoroute 15, en direction sud, à la route 132, en direction est, sera également inaccessible.

La bretelle menant de la voie de desserte de la route 132, en direction est, à la route 132, située entre le chemin Saint-François-Xavier et la voie ferrée, sera aussi fermée durant cette période.

La nuit suivante, soit du 8 au 9 septembre, de 21 h 30 à 5 h, la route 132 en direction ouest sera fermée entre l’autoroute 930 et l’avenue Fouquet. La bretelle reliant l’autoroute 15, en direction nord, à l’autoroute 930, en direction ouest, sera également fermée.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire afin de guider les automobilistes.