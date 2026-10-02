Savez-vous identifier les thés selon leur arôme ? C’est le défi dans lequel David Podolean, Louis Blanchard et Louis-Thomas Provencher se sont lancés lors de leur participation à l’émission Le moment de vérité. Est-ce que Les Inarrêtables ont reniflé l’odeur de la victoire ?

Pour le savoir, il faudra syntoniser ICI Radio-Canada Télé le 8 octobre. Mais d’ici là, n’invitez pas le trio originaire de Candiac et Sainte-Catherine à l’heure du thé.

«Je suis encore plus dégoûté du thé à force d’en avoir senti plein», a exprimé Louis-Thomas au Reflet. L’odeur du thé au caramel avait de quoi faire lever le cœur de David.

Mais les trois garçons ont accepté de mettre leur odorat au défi dans la nouvelle mouture de l’émission qui présente des épreuves insolites désormais animée par Pierre-Yves Lord et sa complice, Chloée Deblois. Ils sont allés voir de vieux épisodes, animés par Patrice L’Écuyer, pour avoir une idée de ce qui pourrait les attendre.

«On se connaît pour avoir été dans la même classe en secondaire 2 et secondaire 4, a résumé Louis. On travaille bien ensemble et on savait qu’on aurait du plaisir.»

Ils ont joué le jeu pour gagner un vélo de route, un ensemble de fers de golf et un gym maison, ainsi qu’un montant pour la Fondation de leur Collège, ont été assez alléchants pour les inciter à se concentrer sur l’arôme du thé pendant deux semaines.

Assez difficile

Les garçons ont reçu 40 thés et avaient la mission de les différencier selon leur odeur. Une tâche plutôt difficile, ont-ils laissé entendre.

Les échantillons ont été séparés. Dans des sacs de plastique, les effluves étaient moins puissants que lorsque les feuilles se trouvaient dans des petites boîtes.

David a avoué avoir été sous le choc au moment de prendre connaissance du défi.

«On s’est motivé à trouver des trucs, a-t-il laissé savoir. Je passais de 10 à 15 minutes par soir, les yeux fermés, à découvrir les nuances. Pendant deux semaines. On s’est aussi vu quelques fois pour se tester.»

Devant les caméras

Une fois sur le plateau, chaque membre des Inarrêtables devaient identifier cinq thés dans un temps défini. Louis, David et Louis-Thomas avaient chacun droit à une seule erreur.

«Une fois arrivé, tu avais à te concentrer, a expliqué Louis. Tu entrais dans ta bulle. Personne ne parlait. Mais tu avais une pression parce que tout le monde te regardait.»

David a reconnu avoir vécu un stress, mais suivi par une poussée d’adrénaline au moment de relever le défi.

L’expérience télévisuelle a aussi réjoui les trois amis. «On était super bien encadré, a laissé savoir Louis-Thomas. C’était gros, on a vu que plusieurs personnes étaient impliquées. C’était aussi amusant de voir Pierre-Yves Lord qui est quand même une célébrité. De notre côté, on devenait acteur un peu en étant devant la caméra.»