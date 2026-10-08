La Régie intermunicipale de police Roussillon sollicite l’aide de la population afin d’identifier un individu soupçonné d’avoir dérobé un camion lourd et sa remorque contenant une importante cargaison d’aluminium dans le secteur industriel de Delson.

Le vol serait survenu le 31 mai, vers 4 h du matin, alors qu’un individu se serait introduit dans la cour d’une entreprise de transport pour s’emparer d’un tracteur routier et d’une remorque chargée d’aluminium.

Si les policiers ont depuis retrouvé le camion et sa remorque, la précieuse cargaison demeure introuvable en date du 8 octobre.

Un suspect recherché

Les enquêteurs cherchent à identifier un homme à la peau blanche, âgé d’environ 40 ans, mesurant approximativement 1,78 m (5 pi 10 po) et pesant quelque 86 kg (190 lb).

Au moment des événements, le suspect portait un chandail des Sénateurs d’Ottawa arborant le numéro 71, un pantalon noir et des bottes noires. (Photo : gracieuseté)

L’individu, qui s’exprime en français, présente une calvitie ainsi qu’un grain de beauté visible sur la joue gauche.

Au moment des événements, il portait un chandail des Sénateurs d’Ottawa arborant le numéro 71, un pantalon noir et des bottes noires.

Toute personne détenant des renseignements permettant d’identifier le suspect ou de retrouver la marchandise est invitée à communiquer avec le sergent-détective Loranger au 450 638-0911, poste 427.

Il est également possible de transmettre des informations de façon anonyme en composant le 450 638-0911, poste 777, sur la ligne confidentielle de la Régie intermunicipale de police Roussillon.