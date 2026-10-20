Fraude à la FIQ-SPSMO : le montant enquêté approche 1,2 M$

Par voie de communiqué, le comité exécutif de la FIQ-SPSMO mentionne que le montant sous enquête en lien avec les allégations de fraude qui auraient été commises par son ancienne présidente, Mélanie Gignac, s’approche de 1,2 M$.

La requête déposée en justice le 21 septembre fait bel et bien état d’un montant de 555 264,12 $.

Mais le comité exécutif ajoute que la requête visait à obtenir des informations à propos de 23 transactions qui sont apparues comme suspectes à la Caisse Desjardins, pour un montant supplémentaire de 581 924,63$.

«Entre le dépôt de la requête et l’assemblée générale [de la FIQ-SPSMO], le syndicat a obtenu plusieurs informations demandées et a pu confirmer que la grande majorité des transactions suspectes étaient irrégulières et auraient transité vers le compte bancaire personnel de l’ancienne présidente», a mentionné le comité.

Du même souffle, elle ajoute que le montant réclamé dans la procédure initiale n’est pas définitif. Le comité exécutif documente la quasi-totalité des transactions qui étaient alors sous vérification si bien, qu’au moment opportun, les procédures seront modifiées pour réclamer l’ensemble des sommes dues au syndicat, laisse-t-il entendre.

«Le comité exécutif est toujours déterminé à récupérer l’ensemble des sommes qui sont dues au syndicat et à entreprendre toutes les démarches qui sont nécessaires», conclut-il dans son communiqué.