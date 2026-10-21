Le député de Sanguinet Alain Therrien accède au conseil des ministres du gouvernement du Parti Québécois. Le premier ministre Paul Saint-Pierre Plamondon l’a nommé aujourd’hui président du Conseil du trésor, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et ministre responsable de l’Action communautaire.

Le premier ministre a rappelé que le rôle du président du Conseil du trésor est de «garder les cordons de la bourse serrée».

Pour l’Action communautaire, M. Saint-Pierre Plamondon a mentionné : «votre objectif sera de rendre les programmes de soutien à l’action communautaire plus simples, moins lourds sur le plan de la bureaucratie et la paperasse et d’accroître la qualité de notre filet social».

M. Therrien sera également leader parlementaire adjoint.

Alain Therrien avait occupé le poste d’adjoint parlementaire au ministre des Finances et de l’Économie en 2013 et 2014. Il a également été député fédéral du Bloc Québécois dans La Prairie de 2019 à 2025.