Une nouvelle application mobile mise en ligne par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) permettra aux usagers de la route d’obtenir des renseignements plus complets sur l’état des ponts de la Voie maritime.

Offerte gratuitement sur les appareils Apple et Android, l’application appelée Passage+ vise à simplifier la planification des déplacements des résidents, des automobilistes, des commerçants et des touristes dans les collectivités qui bordent la Voie maritime, en indiquant l’état actuel des ponts, les heures prévues de levée, les activités des navires et l’information officielle de la CGVMSL sur les ponts, indique la Corporation dans un communiqué.

Les principales fonctionnalités comprennent :

• l’état actuel des ponts;

• les heures prévues de levée des ponts;

• les mouvements des navires à proximité des ponts de la Voie maritime;

• une carte interactive des ponts de la Voie maritime;

• une interface bilingue avec des options en français et en anglais;

• un téléchargement gratuit sur les appareils Apple et Android.



« Chaque jour, des milliers de gens traversent les ponts de la Voie maritime pour se rendre au travail, à l’école, à des rendez-vous, dans des commerces et à différentes activités, a indiqué Serge Auclair, vice-président, Relations commerciales et externes. Passage+ leur permet de prendre des décisions éclairées et de mieux planifier leur journée, en leur donnant une meilleure idée des heures prévues de levée des ponts. Il s’agit pour nous d’une autre façon d’améliorer l’expérience des collectivités que nous desservons. »

L’application Passage+ est disponible dès maintenant. On peut la télécharger gratuitement à partir du Apple App Store ou de Google Play.

Pour en savoir plus, télécharger l’application ou consulter la foire aux questions, rendez-vous à la page sur l’état des ponts de la Voie maritime : L’état des ponts – La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.