À un moment où les urgences débordent, notamment à l’hôpital Anna-Laberge, la Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie rappelle que les virus respiratoires, notamment la grippe, sont très présents cette année et peuvent entraîner des complications, surtout chez les personnes vulnérables.

La DSP invite la population à adopter des comportements responsables afin de protéger ses proches et de profiter des rassemblements en toute sécurité.

Elle rappelle qu’il est important de surveiller ses symptômes et de rester à la maison si on présente de la fièvre afin d’éviter de contaminer l’entourage.

«Si vous avez une toux nouvelle ou aggravée, un mal de gorge ou une congestion nasale, portez un masque lors de vos interactions sociales jusqu’à la disparition des symptômes», explique la DSP.

La personne présentant des symptômes doit rester vigilante pendant les dix jours suivants. Il est recommandé d’éviter les contacts avec les personnes vulnérables, comme les aînés, les jeunes enfants, les personnes immunodéprimées, celles atteintes de maladies chroniques ou les femmes enceintes.

«En cette période de rassemblements, il est essentiel de protéger nos proches et de limiter la propagation des infections. En présence de toux, de mal de gorge et de congestion nasale, portez un masque. Si vous avez de la fièvre, privilégiez le repos à la maison pour prendre soin de vous», souligne Dr Mathieu Lanthier-Veilleux, adjoint médical et chef de département à la DSP de la Montérégie.

La Direction de la santé publique montérégienne rappelle que la vaccination demeure l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir les complications liées aux virus respiratoires et qu’elle est disponible sur rendez-vous avec ClicSanté.