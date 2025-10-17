Longtemps associées à des visages figés de célébrités hollywoodiennes, les injections médico-esthétiques gagnent aujourd’hui en popularité, notamment auprès de celles et ceux qui souhaitent simplement se sentir bien dans leur peau. En compagnie de la Dre Véronique Mallette, qui œuvre à la clinique Dermapure de Saint-Lambert, on démystifie ces traitements et on rappelle qu’ils peuvent être un outil de mieux-être, bien loin des clichés.

Des idées reçues à déconstruire

Dre Véronique Mallette

« L’une des plus grandes idées reçues, c’est que les injections se voient », affirme la Dre Mallette. Pourtant, les résultats peuvent être très naturels et subtils.

« Le trio gagnant, c’est d’utiliser le bon produit, en bonne quantité, au bon endroit », précise-t-elle.

Elle illustre le tout par une analogie culinaire : « Une recette peut être trop salée, mais ce n’est pas l’ingrédient qui pose problème, c’est le dosage. »

Chez Dermapure, les traitements sont pensés dans une approche globale du visage.

« On ne traite pas une seule zone isolée : on considère l’harmonie du visage dans son ensemble », explique la professionnelle.

Cette vision permet d’obtenir des résultats équilibrés et naturels, tout en redonnant l’éclat et la fraîcheur souhaités.

Un plan de traitement personnalisé

Chaque patient est unique. C’est pourquoi la Dre Mallette privilégie une approche partenariale :

« Les gens arrivent souvent avec une idée précise, mais notre rôle, c’est d’analyser les causes et de proposer un plan personnalisé à long terme. »

Les injections médico-esthétiques peuvent combiner différents produits — neuromodulateurs, agents de comblement ou biostimulateurs — selon les besoins.

« Parfois, les attentes sont élevées. Lors du premier rendez-vous, il est donc important de nommer où l’on veut aller et avec quels moyens », conseille la spécialiste.

Un geste de mieux-être avant tout

Dermapur St-Lambert – Clinique

Si plusieurs choisissent les injections pour adoucir les signes du temps, d’autres le font pour que leur visage reflète mieux leur énergie intérieure.

« Certains vont au gym pour perdre du poids, d’autres pour prendre de la masse musculaire ou encore pour maintenir une bonne santé physique. Il y a toutes sortes de raisons valables de le faire.

C’est un peu la même chose avec les injections : certaines personnes se font constamment demander si elles sont fatiguées ou tristes, alors qu’elles ne le sont pas du tout.

Les injections esthétiques peuvent redonner cette cohérence entre ce qu’on ressent et ce qu’on projette », souligne la Dre Mallette.

Et au-delà de l’apparence, ces traitements peuvent même soulager certains inconforts physiques, comme les migraines, le bruxisme ou la transpiration excessive.

« Se sentir bien dans sa peau, c’est une forme de mieux-être. Et c’est exactement ce que permet la médecine esthétique lorsqu’elle est pratiquée avec bienveillance et dans le respect du naturel, par un professionnel compétent », conclut la Dre Mallette.

