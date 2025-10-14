Réparation et nouveau mélange de préservation

Des réparations et un nouveau mélange d’agent de préservation du bois à base de créosote chez Stella-Jones à Delson pourraient contribuer à assainir l’odeur près de l’usine à compter de novembre, croit l’entreprise.

Lors de la plus récente séance du conseil municipal de Delson, une citoyenne a laissé savoir qu’une faible odeur avait notamment été perceptible toute la journée le 27 septembre.

Un peu plus de deux semaines plus tôt, une rencontre de planification avait pourtant eu lieu entre les dirigeants de l’usine et des membres de l’administration municipale.

Stephanie Corrente, directrice des communications de l’entreprise, a confirmé que Sylvain Couture, vice-président et directeur général des traverses de chemin de fer et Jean-François Messier, directeur général de Delson, ont participé à ce rendez-vous.

À ce moment, M. Couture a laissé savoir que des travaux de réparation étaient en cours dans les chambres de refroidissement.

Ces éléments, installés en 2022 à Delson, permettent aux traverses de refroidir dans un environnement frais et contrôlé. Ce qui permet de réduire encore plus les odeurs reliées au procédé.

Un nouveau mélange d’agent de préservation du bois à base de créosote est également à l’essai. Ses propriétés pourraient contribuer à une diminution des odeurs, selon Mme Corrente.

La date du 15 novembre est estimée pour mettre à l’épreuve les réparations et le nouveau mélange.

«Nous continuons de travailler en collaboration avec la Ville de Delson afin de continuer d’agir de façon responsable et de les aider à répondre aux demandes qu’elle reçoit de ses citoyens», a affirmé Mme Corrente.

La somme des travaux d’améliorations à l’installation de Delson s’élève à près de 10 M$ depuis 2021.