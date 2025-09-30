La jeune entreprise Vay, basée en Allemagne, veut transformer le marché européen de la location automobile. Plutôt que de se rendre à l’aéroport ou au centre-ville pour récupérer un véhicule, les clients pourront se faire livrer la voiture directement à leur porte grâce à des conducteurs… à distance.Ces derniers seront installés dans des bureaux, derrière des postes de contrôle qui ressemblent à des simulateurs de course, avec un triple écran et un volant, un peu comme dans un jeu vidéo.

Une loi allemande qui ouvre la voie

Depuis l’été, le parlement allemand a autorisé l’utilisation de véhicules téléopérés dans des zones approuvées, à condition qu’ils soient conduits par des opérateurs qualifiés. Cette nouvelle réglementation, en vigueur dès décembre 2025, permet à Vay de lancer officiellement son service à Berlin.

Contrairement aux taxis autonomes comme ceux de Waymo aux États-Unis, la conduite 100 % sans humain reste interdite en Europe. La solution de Vay représente donc un compromis légal et technologique.

Des Kia e-Niro adaptées pour le test

Pour développer sa technologie, le fondateur Thomas von der Ohe a mené des essais à Las Vegas, où les taxis autonomes sont déjà permis. Les véhicules utilisés sont des Kia e-Niro électriques légèrement modifiés avec des capteurs sur le toit et les côtés.

À l’intérieur, rien de compliqué pour le client : une fois livrée, la voiture ressemble à n’importe quel modèle de série.

Conduite à distance, mais sécurisée

Chaque poste de téléopération est équipé d’un gros bouton rouge d’arrêt d’urgence en cas de problème. Pour être certifiés, les conducteurs doivent cumuler des centaines de kilomètres d’essais. La vitesse est volontairement limitée à 40 km/h pour réduire les risques.

Selon Vay, ce type d’emploi pourrait convenir à des chauffeurs de taxi fatigués par les agressions, à des ex-conducteurs Uber ou encore à des camionneurs souhaitant passer plus de temps avec leur famille.

Expansion en Europe et aux États-Unis

Vay prévoit d’étendre sa flotte de Las Vegas à 100 véhicules d’ici fin 2025 et a déjà déployé un service au port d’Anvers-Bruges, en Belgique. L’entreprise prépare maintenant son lancement sur les routes allemandes l’an prochain.

Avec des renseignements de Carscoops

Le texte Voitures de location livrées à distance en Allemagne provient de L’annuel de l’automobile – Actualité automobile